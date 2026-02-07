Castiglione della Pescaia: un fine settimana ricco di eventi tra sicurezza, natura e tradizione

Castiglione della Pescaia: Castiglione della Pescaia si prepara a vivere un fine settimana denso di appuntamenti dedicati alla sicurezza, alla tutela del territorio, alla scoperta della natura e al divertimento per tutte le età.

Sabato 7 febbraio nuovo incontro del corso gratuito di autodifesa personale-Krav Maga, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia e riservato ai soli residenti. L’iniziativa, in programma dalle 10:00 alle 12:00 presso la Palestra delle Scuole Medie in Viale Kennedy, ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci. Per partecipare è richiesto il possesso di un certificato medico sportivo non agonistico.

Sempre nella mattinata di sabato, dalle 9:30 alle 12:30, allo Yacht Club di Punta Ala, si terrà un nuovo appuntamento del Patentino dell’Ospitalità con l’incontro dal titolo “Pianificazione e progettazione per la riduzione del rischio incendi boschivi in area urbana a Punta Ala”. Un momento di confronto dedicato alla prevenzione e mitigazione del rischio incendi boschivi, con particolare attenzione alle aree di interfaccia urbano–foresta e alle strategie di pianificazione territoriale. L’evento è organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con Regione Toscana, AIB Toscana, D.R.E.AM. Italia e ODAF.

Nel pomeriggio di sabato, alle 14:30, con ritrovo in località Ponti di Badia, minitrekking all’Isola Clodia, un’escursione guidata e gratuita nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona, uno degli ambienti naturalistici più suggestivi della Toscana. L’escursione, della durata di circa due ore e mezza, è adatta a tutte le età e rientra nel calendario delle attività del progetto RICREA – Interreg Italia–Francia Marittimo della provincia di Grosseto.

Domenica 8 febbraio, a Vetulonia, la Contrada della Torre festeggerà San Guglielmo. Le celebrazioni inizieranno a partire dalle 15:30 con la funzione religiosa e il passaggio delle reliquie, cui seguirà la sfilata dei tamburini. La festa proseguirà in via del Porticciolo, o presso la Casa del Popolo in caso di maltempo, concludendosi con una merenda conviviale e la musica degli Usignoli di Maremma.

La sfilata del Carnevale di Castiglione della Pescaia, prevista per domenica, è stata rinviata causa maltempo. La festa in maschera per grandi e piccini animerà il Lungomare e le vie del paese domenica 15 e domenica 22 febbraio.