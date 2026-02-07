Al “G. da Verrazzano” un incontro formativo con la Croce Rossa Italiana

Si è appena conclusa la Settimana dello Studente che, nei giorni 4, 5 e 6 febbraio, ha visto l’Istituto “G. da Verrazzano” protagonista di un’intensa esperienza di autogestione, durante la quale gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare a lezioni alternative e attività formative ideate, proposte e organizzate direttamente da loro.

Orbetello: L’iniziativa ha rappresentato un momento di crescita e confronto, favorendo la partecipazione attiva degli studenti e stimolando il senso di responsabilità e collaborazione all’interno della comunità scolastica. Tra le attività proposte, particolare rilievo hanno avuto due incontri informativi con la Croce Rossa Italiana, fortemente voluti dalla rappresentante del Liceo Linguistico, Greta Esposito, che ha invitato l’associazione all’interno dell’istituto. Durante gli incontri, il dott. Giorgio Rizzardi, formatore della Croce Rossa Italiana, ha illustrato agli studenti la storia dell’associazione, i suoi principi fondamentali e i numerosi servizi che svolge quotidianamente sul territorio, dal primo soccorso agli interventi in situazioni di emergenza, fino alle attività di prevenzione e assistenza alle persone più fragili. Ampio spazio è stato dedicato al valore del volontariato, sottolineando quanto l’impegno civico rappresenti una risorsa fondamentale per il benessere e la sicurezza della collettività. A rendere gli incontri ancora più coinvolgenti sono state le dimostrazioni pratiche delle principali manovre di primo soccorso, durante le quali il dott. Rizzardi ha mostrato come intervenire correttamente in situazioni di emergenza, fornendo agli studenti indicazioni chiare e concrete su come prestare aiuto in modo efficace e sicuro. Gli incontri hanno suscitato grande interesse e partecipazione, offrendo agli studenti l’occasione di riflettere sull’importanza della solidarietà, dell’aiuto al prossimo e del senso di responsabilità verso la comunità. Temi che da sempre guidano l’azione della Croce Rossa e che, grazie a iniziative come questa, possono avvicinare i giovani a un percorso di cittadinanza attiva e consapevole. La Settimana dello Studente si conferma così un’esperienza significativa, capace di unire formazione, partecipazione e valori, contribuendo alla crescita personale e civile degli studenti del “G. da Verrazzano”.



