Tutto pronto per la Borsa Mercato Lavoro 2026

Grosseto: Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano ricorda che quest’anno tornerà l’appuntamento gratuito per chi cerca un occupazione nel mondo del turismo, la BORSA MERCATO DEL LAVORO 2026 che si svolgerà in due giornate, il 25 febbraio dalle 10 alle 14 alla Sala Degustazione Pescatori di Orbetello (Via Leopardi 2 ) e il 4 marzo sempre dalle 10 alle 14 alla Sala Tirreno a Follonica in Via Bicocchi 53.

Per partecipare all’evento si consiglia di iscriversi on line tramite il sito www.borsamercatolavoro.it (dove è possibile consultare le tantissime offerte di lavoro) allegando un curriculum in formato pdf oppure direttamente i giorni dell’evento a Orbetello e a Follonica dalle 10 alle 14 .

Nelle due giornate sarà possibile effettuare i colloqui direttamente con le aziende della zona che cercano il personale: sono presenti offerte di lavoro con vitto e alloggio (zona Orbetello , Follonica, Castiglione della Pescaia) e anche proposte di impiego con minima o prima esperienza (tutte sono già consultabili nel sito di riferimento www.borsamercatolavoro.it) .

Eleonora Angeli Coordinatore della parte datoriale in rappresentanza della Federalberghi, ribadisce l'importanza, in accordo con la Confcommercio e la Faita, della Borsa Mercato del Lavoro, che questo anno si svolgerà ad Orbetello e a Follonica, permettendo sia alle aziende che ai lavoratori, una maggiore fruibilità agevolando tutti nel territorio. Eleonora Angeli specifica l'importanza di questa manifestazione che ormai da anni è presente sul territorio grossetano e dell'Ente Bilaterale Toscano. «Nel settore turistico c'è spesso carenza di personale, vi è un'alta rotazione ed abbiamo bisogno di competenze specifiche. Ecco perché la BML aiuta a migliorare la qualità dell'occupazione e cerca di rendere il settore più stabile e professionale. Il vantaggio per le aziende è reperire personale in modo veloce soprattutto prima della stagione. Ci auguriamo che in questo contesto si possa trovare la giusta formula sia per le aziende iscritte, che per i lavoratori».

Il Coordinatore della parte sindacale Pier Paolo Micci ribadisce che le rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici, presenti nell' EBTT (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) vogliono con la sperimentazione della borsa lavoro, suddivisa su aree geografiche territorialmente diverse, fare un passo in avanti rispetto al passato, andando oltre un' unica iniziativa provinciale, raggiungendo l'obiettivo di avvicinare l'Ente del turismo alle aziende ed ai lavoratori e lavoratrici in territori che presentano esigenze diverse. «Auspichiamo che tale evento richiami la presenza anche di giovani che intendono portare le conoscenze apprese nel modo scolastico dedicato al settore, dentro una realtà come quella del turismo da sempre individuato come uno dei settori importanti di crescita e sviluppo del ns affascinante territorio».

Per informazione sui due eventi potete contattare lo 0564416375 chiedere della Dott.ssa Francesca Tommasini oppure inviare un e-mail a grosseto@ebtt.it.