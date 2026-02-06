Nuovi libri per la Biblioteca comunale: a sceglierli saranno i lettori

L’amministrazione di Magliano in Toscana invita i cittadini a dare i propri suggerimenti. L’obiettivo è arricchire il patrimonio librario in modo che risponda ancora di più agli interessi della comunità

Magliano in Toscana: Saranno i lettori e le lettrici a poter scegliere i titoli dei volumi che andranno ad arricchire il patrimonio della Biblioteca comunale di Magliano in Toscana. L’amministrazione comunale, infatti, invita i cittadini a partecipare alla selezione dei libri da acquistare: la collaborazione dei frequentatori è fondamentale per costruire un patrimonio librario aggiornato e in grado di rispondere agli interessi della comunità.

Dare il proprio contributo e fornire suggerimenti è molto semplice: basta inviare una email all’indirizzo biblioteca@comune.magliano-in-toscana.gr.it, oppure recarsi direttamente in biblioteca, che si trova in corso Garibaldi 8 a Magliano in Toscana ed è aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18.

La Biblioteca comunale di Magliano in Toscana fa parte della Rete Grobac, la rete delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata.