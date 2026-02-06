Il Comune di Castiglione della Pescaia attiva il progetto “Fuori Classe”: un servizio di sostegno allo studio per bambini e ragazzi

Castiglione della Pescaia: La Giunta Comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato l’attivazione del progetto “Fuori Classe – Servizio di sostegno allo studio”, un intervento educativo e sociale rivolto ai minori frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Il servizio, completamente gratuito per le famiglie, si svolgerà presso i locali della “Fattoria delle Anatre”, e prevede due aperture pomeridiane settimanali, ciascuna della durata di due ore e mezza, con la presenza di due operatori qualificati, per un totale di 19 settimane di attività da febbraio a maggio.

“Fuori Classe” nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi uno spazio educativo extrascolastico, nel quale poter essere accompagnati nello svolgimento dei compiti e, soprattutto, nel potenziamento di un metodo di studio personalizzato, attento ed adeguato ai diversi stili di apprendimento. Il progetto mira inoltre a rafforzare autostima, motivazione e autonomia, promuovendo il benessere scolastico ed emotivo dei ragazzi, favorendo la collaborazione e il supporto tra pari attraverso attività in piccoli gruppi.

«Con ‘Fuori Classe’ vogliamo offrire ai nostri bambini e ragazzi non solo un aiuto concreto nello studio, ma anche un luogo accogliente in cui sentirsi sostenuti, valorizzati e ascoltati - dichiara l’Assessore al sociale Sandra Mucciarini -. È un progetto sperimentale che unisce educazione e inclusione sociale, pensato per accompagnare i nostri ragazzi nella crescita e per affiancare le famiglie nel loro percorso quotidiano, con il quale vorremmo rafforzare la rete dei servizi educativi offerti al territorio e promuovere una comunità sempre più attenta ai bisogni dei più giovani».

Il Comune ha destinato alla realizzazione del progetto una somma di 7.000 euro, confermando così il proprio impegno nel sostegno alle famiglie.

«Con l’attivazione di questa nuova progettualità - conclude la sindaca Elena Nappi - confermiamo la volontà di questa amministrazione di essere al fianco dei nostri studenti e delle loro famiglie perché crediamo fortemente nel valore educativo e formativo dell’istruzione che deve avere una continuità anche oltre le ore prettamente trascorse a scuola. Metteremo a disposizione dei nostri alunni personale preparato e competente per affrontare compiti scolastici e costruire il proprio percorso di apprendimento e di crescita».



