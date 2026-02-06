Giorno del Ricordo: Commemorazione al Teatro Fonderia Leopolda, martedì 10 febbraio

Follonica: Il Comune di Follonica ricorda le vittime delle Foibe, al Teatro Fonderia Leopolda, martedì 10 febbraio 2026 ore 11.15 (iniziativa riservata agli studenti degli istituti scolastici di Follonica)

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Follonica ricorda le vittime della tragedia delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata.

La commemorazione avrà luogo martedì 10 febbraio al Teatro Fonderia Leopolda alle ore 11.15, con la rappresentazione teatrale “Foibe, il ricordo” di e con Anna Tringali e Giacomo Rossetto, che racconta la tragedia di quegli italiani che a migliaia finirono gettati nelle tante grotte carsiche, uccisi barbaramente, negli anni che conclusero e seguirono la Seconda Guerra Mondiale. E a questa vicenda terribile si aggiunse quella di tanti altri connazionali, circa 250.000, protagonisti di un doloroso esodo dall'Istria e dalla Dalmazia, verso l'Italia.

L’iniziativa è riservata agli studenti degli istituti scolastici di Follonica.



