Giornata contro bullismo e cyberbullismo: Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale in centro per sensibilizzare i cittadini In occasione della Giornata

Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Grosseto incontrano i cittadini per sensibilizzare e informare sulle nuove tutele normative in Corso Carducci

Grosseto: In occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, il Circolo comunale di Fratelli d’Italia “Mirco Butelli” e la federazione provinciale di Gioventù Nazionale Grosseto annunciano l’allestimento di un gazebo tematico sabato 7 febbraio dedicato alla sensibilizzazione su un tema di stringente attualità.

“Questa ricorrenza – dicono in una nota congiunta Lorenzo Lauretano e Luca Vitale - rappresenta un momento fondamentale di riflessione su una problematica che colpisce con frequenza allarmante le nuove generazioni. I dati attuali delineano infatti un quadro preoccupante, rivelando che circa il 60% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni ha subito almeno un episodio di bullismo”.

“Di fronte a tale scenario – prosegue la nota - si ritiene doveroso informare la cittadinanza circa le recenti tutele normative introdotte per sostenere chi soffre in silenzio. Un passo decisivo è stato compiuto dal Governo Meloni nel 2024 con l’equiparazione tra bullismo e cyberbullismo, un intervento necessario per colmare un vuoto legislativo ormai insostenibile. A questo si è aggiunto il recente decreto legislativo volto specificamente a contrastare e ridurre i fenomeni degenerativi all'interno del contesto scolastico”.

“L’iniziativa prevista per sabato si pone l’obiettivo di offrire un presidio di informazione rivolto a tutte le fasce d’età, promuovendo una cultura della responsabilità e della prevenzione”, termina la nota di Vitale e Lauretano.

L’appuntamento è fissato in Corso Carducci (zona Chalet), dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per incontrare i cittadini e approfondire le novità normative e sociali sul tema.



