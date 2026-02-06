“Colora la gente”, a PRIME PAGINEaCOLORI un laboratorio ispirato all’albo dell’illustratrice Albertine

Sabato 7 febbraio 2026, alle 10,30, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia

Tarquinia (VT): Un laboratorio educativo e creativo rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, ispirato al libro “Colora la gente” dell’illustratrice svizzera Albertine, edito da Fatatrac. L’appuntamento è in programma sabato 7 febbraio 2026, alle 10.30, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, nell’ambito della rassegna PRIME PAGINEaCOLORI.

Nel corso dell’incontro, le operatrici del festival proporranno la lettura di alcuni albi illustrati dedicati a temi diversi, dalla diversità all’inclusione, per poi passare all’albo “Colora la gente”, popolato da una folla di personaggi divertenti e originali. Tra le pagine prendono vita figure curiose e pittoresche: una signora dalle gambe elastiche, un uomo con buffi occhiali tondi, un altro con grandi baffi e un cappello a forma di mongolfiera. Personaggi tutti da osservare e colorare. L’iscrizione è gratuita scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com.

PRIME PAGINEaCOLORI è la sezione del festival PAGINEaCOLORI dedicata alla promozione della lettura per la prima infanzia. Il progetto è promosso dall’associazione Dandelion APS e vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell). La manifestazione si fonda su una solida rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association (ICWA), le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria e la libreria La Vita Nova.



