Castel del Piano e Semproniano rientrano nella nuova classificazione di Comuni Montani

Il commento del presidente dell’Unione Comuni Amiata Grossetana Federico Balocchi

Amiata: Castel del Piano e Semproniano rientrano entrambi nella nuova classificazione di “Comuni Montani” secondo l’elenco ufficiale diffuso ieri al termine della Conferenza Unificata, mentre nella prima bozza di Dpcm dello scorso dicembre risultavano tra i tanti Comuni d’Italia esclusi, sulla base dell’applicazione di parametri particolarmente stringenti che sono stati adesso rivisti dal Governo.

L’Unione dei Comuni era intervenuta pubblicamente il 23 dicembre scorso, esprimendo una netta contrarietà alla proposta iniziale del nuovo sistema di classificazione, ritenuta inadeguata a rappresentare la reale complessità delle aree montane e dei territori delle aree interne. Ieri il presidente dell’Unione Federico Balocchi ha espresso soddisfazione: “Apprezziamo che il Ministro Calderoli abbia ascoltato le proteste e le richieste avanzate dai territori, decidendo di fare un passo indietro rispetto alla prima bozza che era fortemente penalizzante – afferma Federico Balocchi, presidente dell’Unione Comuni Amiata Grossetana - in quanto località in aree oggettivamente montane e disagiate, spesso collocate a pochi chilometri l'una dall'altra, vedevano applicati criteri completamente diversi pur presentando caratteristiche simili. Adesso tutti i Comuni dell’Unione Amiata Grossetana tornano ad essere classificati come Montani e questo è un risultato importante. Voglio ringraziare ANCI, le Regioni ed i parlamentari che si sono dati da fare per questo risultato. L’auspicio di tutti è che adesso ci sia un impegno forte da parte di Regione e Governo perché, al di là della classificazione formale, sul piano dei fatti si voglia davvero riconoscere i benefici concreti in termini di risorse, opportunità e politiche adeguate per i Comuni montani, per contrastare lo spopolamento, sostenere i servizi e valorizzare le risorse della montagna.”