Marinai tangueros dalla Maremma a Roma per la Milonga del Rio

Monte Argentario: Sabato prossimo 7 febbraio marinai tangueros dalla Maremma a Roma per partecipare al Circolo di Marina alla serata della Milonga del Rio, con lezione preliminare alle ore 19 del maestro Mauro Barreras con l’assistente Alessandra Meglio.

Dalle ore 20 tante "tanda" di tango, vals e milonga nelle eleganti sale del Circolo di Marina in Lungotevere 45, con la selezione di brani famosi del musicalizador Raimondo Balboni che faranno la serata indimenticabile come le precedentii anche grazie anche al personale del bar e di servizio del Circolo molto cortese. Per ulteriori informazioni 3396930708 comandante Daniele Busetto socio del Circolo di Marina di Roma.



