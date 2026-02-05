Lessico delle Prode: Il maremmano-senese raccontato tra parole, aneddotti e risate

Un vocabolario-commentario che recupera e fa rivivere un linguaggio popolare, colorito e irri-verente, a febbraio protagonista di numerose presentazioni in giro per la Toscana

Grosseto: C’è un linguaggio che sbuffa, inciampa, ride e sa di terra e di vino rosso: il maremmano-senese, raccontato con humour e affetto da Sandro Fracasso e Stefano Erasmo Pacini nel loro nuovo libro Lessico delle prode. Il maremmano-senese spiegato per aneddoti ad uso delle giovani generazioni. Ogni parola diventa un racconto, ogni racconto un’occasione di risata e di memoria culturale. Parole dure, musicali e colorite – da Attufa a Zazzera – accompagnate da storie, curiosità e qualche esagerazione. Un libro che è insieme vocabolario, racconto e dichiarazione d’amore per la Toscana più autentica: contadina, ironica e poetica.

Nel corso di febbraio il volume sarà protagonista di una serie di presentazioni pubbliche, un’occasione per incontrare gli autori e riscoprire questo patrimonio orale da salvaguardare.

5 febbraio 2026 – ore 18.30

📍 Libreria Ornitorinco, Colle Val d’Elsa, Via Usimbardi 13

13 febbraio 2026 – ore 18.00

📍 Enoteca degli Eretici, Monterotondo Marittimo (GR), Piazza Mario Cheli 6

19 febbraio 2026 – ore 18.30

📍 Libreria Quanto Basta, Grosseto Piazza Pacciardi 1

21 febbraio 2026 – ore 17.30

📍 Sala consiliare del Comune di Monticiano, Piazza Sant’Agostino 1 (SI)

GLI AUTORI:

Sandro Fracasso (1970), di origine veneziana e da anni residente a Scalvaia nel basso sene-se, opera tra scrittura e teatro. Per Scatole Parlanti ha pubblicato con Diego Perucci la trilogia Radical? Shit! (2021), Shit! (2023) e Radical (2024).

Stefano Erasmo Pacini (1956), nato in Maremma da una famiglia senese, ha lavorato come fotografo e reporter culturale mantenendo un forte legame con il mondo rurale. Tra le sue opere figurano Noi sogniamo il mondo (Effigi, 2016), Figli dei fiori figli del vento (2020) e Ma-lamente – una educazione maremmana (Effigi, 2022).



