Presenza di lupi in Maremma. Pastorelli: "La situazione è sempre più grave. Sta diventando emergenza"

Grosseto: «La situazione nella Maremma è diventata critica a causa della presenza sempre più invasiva dei lupi. Ogni giorno, gli allevatori locali assistono a vere e proprie carneficine tra le loro greggi, con perdite economiche significative e un impatto devastante sull'ecosistema locale». A dichiararlo è la presidente del Comitato Pastori d’Italia, Mirella Pastorelli.

L'allevatore Luigi Farina, che ha un allevamento di oltre 1000 capi in località Albinia(La Selva), è uno tra i tanti a subire le conseguenze di questa situazione. Continuamente, il suo gregge è oggetto di predazioni, con danni che non possono essere più tollerati. Il suo allevamento subì una predazione con una perdita di 54 capi, da allora i lupi regolarmente fanno visita alla sua azienda di giorno o di notte, predando alcune pecore e impaurendone altre. Due giorni fa l’allevatore disperato ha fatto presente alla presidente di aver subito l’ennesima predazione che ha procurato grosse ferite ad alcune e la morte di altre. Dinanzi a questo desolante panorama l’allevatore ha raccontato del pianto degli agnellini, che per lo spavento non riuscivano a calmarsi. Un danno non quantificabile, che nessuno potrebbe tollerare e un dolore per tanto scempio indescrivibile perché i capi per l’allevatore diventano come figli.

Tutto questo è avvenuto nonostante le reti alte 2 metri più il sistema anti gatto e i cani da guardiania, pertanto una accortezza per i propri capi ineccepibile, ma la situazione è sfuggita di mano e vige il terrore di tale animale. Non si può continuare a proteggere il lupo a scapito degli allevatori e delle loro famiglie.

I lupi non si limitano più a frequentare le campagne, ma si stanno avvicinando sempre di più alle abitazioni, creando preoccupazione e paura tra gli abitanti. La presidente del Comitato Pastori d'Italia, Mirella Pastorelli, ha continuamente segnalato la presenza dei lupi in Maremma con una massiccia presenza in alcune zone vedi l’Albinia, precisamente La Selva dove l'allevatore Farina produce le eccellenze casearie riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Farina sfiduciato e abbandonato da chi dovrebbe portare soluzioni al problema ha dichiarato che se la situazione non migliorerà a breve valuterà se continuare o vendere tutto.

La perdita dei prodotti di Farina non solo rappresenterebbe un danno per lui, ma per l’intero comparto caseario , una grande perdita per l'intera comunità, che rischia di vedere compromessa la propria identità culturale e gastronomica. Il governo non può fingere di sottrarsi a questo problema, che è enorme e va affrontato con determinazione e urgenza. Se non vengono trovate soluzioni concrete e immediate, gli allevatori saranno costretti a passare alla stabulazione fissa, che porterà un incremento dei prezzi dei prodotti con una riduzione della qualità, favorendo così le grandi multinazionali, che produrranno a basso costo, a discapito della qualità , delle tradizioni e soprattutto della salute.

Per questo motivo, la presidente del Comitato Pastori d'Italia a breve incontrerà l'assessore all'agricoltura della Toscana per parlare della situazione e chiedere quali interventi adotterà la regione. Inoltre la presidente chiede a nome di tutti gli allevatori, al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratini, di prendere in mano la situazione e di convocare una conferenza Stato-regioni per dare il via libera alle regioni affinché possano attuare piani di contenimento e, se necessario, di abbattimento dei lupi.

«È tempo di trovare una soluzione equilibrata - afferma Pastorelli - che tenga conto delle esigenze degli allevatori e della protezione dell'ambiente, senza mettere a rischio la sicurezza delle persone e la sopravvivenza degli allevamenti. Il governo si deve assumere la responsabilità di proteggere i nostri allevatori e le nostre eccellenze, e di garantire la sicurezza e la prosperità delle comunità locali. Non possiamo più permettere che idee assurde e prive di significato da parte dei salottieri mettano a rischio il settore zootecnico e la nostra economia. Il lupo non è un animale sacro, è un predatore che deve essere gestito come tale. Speriamo che le autorità competenti ascoltino la richiesta e prendano misure concrete per risolvere questo problema una volta per tutte».