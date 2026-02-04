Per San Valentino quattro imperdibili love book ad Artemare Club

Monte Argentario: Artemare Club per San Valentino il prossimo sabato 14 febbraio espone nella propria sede nel Corso di Porto Santo Stefano alcuni love book imperdibili, “L’amore in un Tango” di Lina Maria Ugolini della Biblioteca del Tango del sodalizio, una struggente storia d’amore vissuto nella planimetria di Buenos Aires nella città dolente danzata nel tango, evocata in trasparenza dal bandoneón di Astor Piazzolla e dagli strumenti del suo quintetto, scandita nella regolarità delle Cuatro Estaciones Porteñas, colonna sonora di azioni, desideri, fughe, appuntamenti, addii, da un barrio all'altro della città di Borges, Gardel, Evita Perón, “Cercasi amore disperatamente” di Federica Bosco, cercasi amore in ogni luogo, affannosamente, disperatamente, tra le mura di casa, tra i banchi di scuola, in un pub rumoroso, su una spiaggia assolata, in città sconosciute, “Parlami d’amore” di Antonella Viola un viaggio scientifico nel desiderio, nella passione, nei legami e “Amare davvero amare per sempre” di Angel Espinosa de Los Monteros, una riflessione profonda sull'importanza dell'anello nuziale come simbolo dell'amore coniugale. I libri possono essere sfogliati comodamente nei salotti vista mare di Artemare Club fino alla fine di febbraio e comprati alla libreria Riva di Carta a due passi dall’associazione nello stesso Corso di Porto Santo Stefano.