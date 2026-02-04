Follonica: convocato il Consiglio comunale per mercoledì 11 febbraio

Follonica: Su disposizione del Presidente del Consiglio Alberto Aloisi è stato convocato il Consiglio comunale di Follonica per il giorno mercoledì 11 Febbraio ore 09.30, che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare.
Ordine del Giorno:
- Proposta n. 4/2026 – Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2025 – Approvazione
- Proposta n. 6/2026 – Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale aperto “Urban Center” del 24 novembre 2025 – Approvazione
- Proposta n. 8/2026 – Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre 2025 – Approvazione
- Proposta n. 13/2026 – Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 5 dicembre 2025
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri
- Interpellanza n. 85/2025 – Trasferimento temporaneo dei plessi della scuola dell’infanzia, coinvolgimento della comunità scolastica, costi connessi alle operazioni di trasloco e scelte relative alla sperimentazione del POL 0–6 (prot. n. 56893 del 29/12/2025), presentata dai Consiglieri Betti, Ciompi, Pecorini, Stella, Giorgieri
- Interrogazione n. 1/2026 – Mancato rifinanziamento del progetto “Progetto Parchi – Dal margine al centro” e conseguente chiusura della sede del Gruppo Solidarietà HEOS APS (prot. n. 411 del 08/01/2026), presentata dai Consiglieri Betti, Ciompi, Pecorini, Stella, Giorgieri
- Interrogazione n. 2/2026 – Richiesta di informazioni su conduttura pubblica dell’acqua per galleria Superstrada Statale Aurelia ed edificio ex Imposto – Pratini di Valli (prot. n. 946 del 12/01/2026), presentata dal Consigliere D’Ambra
- Domanda di attualità – Cassonetti interrati in Piazza Don Ugo Salti (prot. n. 3735 del 30/01/2026), presentata dai Consiglieri Betti, Ciompi, Pecorini, Stella, Giorgieri
- Domanda di attualità – Rimozione delle panchine arcobaleno e contro il bullismo collocate sotto il Palazzo Comunale (prot. n. 3736 del 30/01/2026), presentata dai Consiglieri Betti, Ciompi, Pecorini, Stella, Giorgieri
- Proposta n. 3/2026 – Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione finanziario 2025–2027, annualità 2026
- Proposta n. 5/2026 – Azienda Farmaceutica Municipalizzata: approvazione bilancio di previsione 2026
- Proposta n. 7/2026 – Nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo
- Proposta n. 9/2026 – Modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno
- Mozione n. 11 – Adesione alla campagna internazionale per la liberazione del leader palestinese Marwan Barghouti
- Mozione n. 12 – Richiesta di proroga dell’autorizzazione al rigassificatore di Piombino, sul mancato rispetto del Memorandum 2022, sulle responsabilità del Governo e sulla tutela del territorio del Golfo di Follonica
E' possibile seguire il Consiglio Comunale in streaming accedendo al canale youtube del comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams