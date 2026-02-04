Cri Costa Argento: La formazione al centro delle attività di pronto soccorso. Al via un corso per nuovi volontari.

Argentario: Si informa che sono ancora aperte le iscrizioni per l’accesso al Corso Base della Croce Rossa Italiana. Il corso avrà inizio il 5 febbraio alle ore 20:30 e si svolgerà in modalità online tramite piattaforma Google Meet, con un incontro introduttivo.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura: contattando telefonicamente Simona Ardovini 334 9368377; inviando una e-mail al Comitato costadargento@cri.it; registrandosi come aspiranti volontari attraverso il portale GAIA https://gaia.cri.it. Il corso sarà diretto dal Dott. Giorgio Rizzardi ed è organizzato dal Delegato alla Formazione, Angelo Galimberti, e dal Delegato all’Area Salute e Trasporti, Mauro Pasquarelli. Per ulteriori informazioni si invita a utilizzare i canali indicati.