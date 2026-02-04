ANP CIA Grosseto: Giancarlo Innocenti riconfermato presidente

Continuità, diritti, welfare e sanità pubblica al centro del mandato

Grosseto: Grande partecipazione, entusiasmo e numerosi applausi hanno accompagnato la riconferma di Giancarlo Innocenti alla guida dell’ANP CIA Grosseto per i prossimi quattro anni.

Nel suo intervento, Innocenti ha ringraziato delegati e associati per la fiducia rinnovata, illustrando un programma in continuità con il mandato precedente, fondato sui valori storici di CIA – Agricoltori Italiani: tutela dei diritti, giustizia sociale, welfare inclusivo, sanità pubblica e contrasto a ogni forma di disuguaglianza, populismo e discriminazione.

Un mandato che si inserisce in un contesto complesso, segnato da crisi sociali, conflitti, aumento del costo della vita e progressivo indebolimento dei sistemi di protezione sociale. In questo quadro, l’ANP ribadisce il proprio ruolo di presidio sindacale e civile, al fianco delle persone e delle comunità.

I numeri dell’ANP Grosseto

A conferma del lavoro svolto, dal gennaio 2022 al dicembre 2025 le deleghe pensione ANP sono aumentate di 227 unità, dato in controtendenza rispetto alla riduzione degli addetti agricoli. Un risultato che testimonia la fiducia crescente verso l’associazione e la qualità dei servizi offerti, in particolare tramite il patronato INAC e il CAF.

Le priorità del programma

Il presidente Innocenti ha indicato due assi strategici su cui concentrare l’azione futura:

1. Pensioni e nuovo welfare

• Difesa del potere d’acquisto delle pensioni

• Pensioni minime portate a 800 euro netti mensili

• Rivalutazione delle pensioni secondo l’indice europeo IPCA

• Contrasto al drenaggio fiscale e all’aumento della povertà

• Piena attuazione della Legge 33/2023 sulla non autosufficienza e la costituzione del CUPLA provinciale e delle collaborazioni sindacali

2. Sistema socio-sanitario

• Difesa del Servizio Sanitario Nazionale

• Contrasto alla riduzione delle strutture, alla carenza di personale e alle liste d’attesa

• Sviluppo delle Case della Comunità con una governance partecipata

• Promozione dell’invecchiamento attivo come risorsa, attraverso una piattaforma articolata su prevenzione, stili di vita, volontariato, competenze digitali, coesione intergenerazionale, sicurezza, abitare e agricoltura sociale

Il rapporto con la politica

• Innocenti ha anche sottolineato la necessità di rafforzare il confronto con le istituzioni e con la politica, in particolare con chi ha responsabilità di governo, denunciando l’assenza di ascolto e di risposte concrete sui temi che riguardano pensionati, sanità e diritti sociali.

"Non presentiamo un programma di vacanze – ha concluso il presidente tra gli applausi – ma un programma di lavoro serio e impegnativo, per il presente e per il futuro, pensando alle nuove generazioni e alla dignità delle persone".



