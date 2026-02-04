Alla scoperta della Diaccia Botrona con escursioni gratuite d’autunno e inverno. Sabato 7 febbraio – Minitrekking all’Isola Clodia

Alla scoperta della Diaccia Botrona con escursioni gratuite d’autunno e inverno

Castiglione della Pescaia: Sabato 7 febbraio è in programma il Minitrekking all’Isola Clodia, un’escursione guidata e gratuita pensata per tutti coloro che desiderano scoprire, a passo lento, uno degli ambienti naturali più suggestivi della Toscana: la Riserva naturale della Diaccia Botrona.

L’iniziativa offre l’opportunità di esplorare un paesaggio unico, fatto di acqua, silenzi e ampi panorami, accompagnati da guide esperte che condurranno i partecipanti lungo un percorso accessibile e adatto a ogni età. Il minitrekking permette di vivere la riserva in una stagione particolarmente affascinante, quando la natura si racconta con ritmi più quieti e atmosfere rarefatte.

Sabato 7 febbraio

Ore 14.30

Durata: circa 2 ore e mezza

Luogo di ritrovo: Località Ponti di Badia – Strada Castiglionese km 14

L’escursione rientra nel calendario delle attività gratuite autunnali e invernali dedicate alla valorizzazione e alla fruizione sostenibile del territorio.

Informazioni e prenotazioni info@leorme.com 0564 416276 (dal lunedì al venerdì, mattina) 346 6524411

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Interreg Marittimo RICREA.



