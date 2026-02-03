Vetro. La geografia del riciclo: la Toscana è sotto la media nazionale

Roma: Il riciclo del vetro in Italia mostra una geografia a più velocità, con differenze marcate tra le regioni. La media nazionale si attesta a 40,4 kg di vetro raccolti pro capite, ma si passa dai 62,6 kg della Valle d’Aosta ai 28,2 kg della Sicilia, evidenziando un divario territoriale superiore ai 34 kg per abitante. È quanto emerge dall’elaborazione 2026 di Resolglass su dati CoReVe 2025.

«A guidare la classifica sono le regioni del Nord e delle aree alpine, con Trentino-Alto Adige (52,8 kg), Sardegna (51,1 kg) ed Emilia-Romagna (48,3 kg) ai vertici, seguite da Veneto (47,2 kg), Liguria (46,9 kg) e Lombardia (46,6 kg). Tutte queste regioni si collocano stabilmente al di sopra della media nazionale» sintetizzano gli analisti di Resolglass.

Nel gruppo centrale si posizionano invece Friuli-Venezia Giulia (46,1 kg), Marche (44,1 kg), Piemonte (42,9 kg) e Umbria (41,6 kg), mentre scendono sotto la media Abruzzo (39,5 kg) e Toscana (39,2 kg).

Più marcato il ritardo di alcune regioni del Centro-Sud, con Molise (37,0 kg), Puglia (36,5 kg), Basilicata (35,4 kg) e Lazio (34,8 kg). Chiudono la classifica Calabria (32,0 kg), Campania (28,7 kg) e Sicilia (28,2 kg), con livelli di raccolta pro capite inferiori di oltre il 30% rispetto alla media nazionale.





Secondo Resolglass, la disponibilità di dati regionali omogenei e confrontabili consente di leggere il riciclo del vetro non solo come indicatore ambientale, ma anche come termometro dell’efficienza territoriale delle filiere urbane, particolarmente rilevante nei grandi centri metropolitani, dove si concentra la maggior parte della produzione di rifiuti.

«La geografia del riciclo evidenzia un potenziale significativo di crescita soprattutto nelle regioni che oggi si collocano sotto la media nazionale. Colmare questi divari significa rafforzare l’economia circolare, ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza complessiva delle filiere del vetro» sottolinea Enrico Scozzari, ceo del Gruppo Resolfin a cui Resolglass fa capo.

«Nel real estate contemporaneo —prosegue Enrico Scozzari— il vetro non è più un elemento accessorio, ma una componente strutturale che contribuisce al valore economico dell’edificio. Le nostre soluzioni nascono per essere integrate fin dalle prime fasi progettuali, con l’obiettivo di migliorare prestazioni, affidabilità e durata nel tempo».