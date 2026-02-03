Sportello del Cittadino CRI: un supporto concreto per le difficoltà informatiche

Orbetello: L’informatica evolve rapidamente e non sempre è facile stare al passo con i servizi digitali, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Per questo la Croce Rossa Italiana è al fianco dei cittadini con un aiuto concreto e gratuito.

Presso la sede CRI di via Gioberti a Orbetello è attivo lo Sportello del Cittadino, un servizio di supporto informatico ad accesso diretto, aperto ogni lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.00.

Lo sportello è rivolto a cittadini, pensionati e anziani e offre assistenza per numerose esigenze pratiche, tra cui prenotazione di visite specialistiche, prenotazione di analisi e ritiro dei referti di laboratorio, supporto per l’attivazione della tessera sanitaria, assistenza per la richiesta di attivazione del domicilio sanitario, cambio del medico di base.

Il servizio è svolto dai volontari della Croce Rossa Italiana ed è curato e coordinato dalla dottoressa Cristina Casalini, volontaria CRI, che segue e organizza le attività dello sportello.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio di Presidenza del Comitato CRI della Costa d’Argento, nasce con l’obiettivo di aiutare i cittadini a orientarsi nel mondo digitale, offrendo competenza, disponibilità e ascolto, valori che da sempre contraddistinguono l’operato della Croce Rossa Italiana.

Si ricorda inoltre che è attivo lo Sportello Sociale CRI, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, sempre ad accesso diretto.

Un servizio pensato per non lasciare indietro nessuno e per garantire un sostegno concreto nella gestione dei servizi digitali e sanitari.