Il Caseificio Il Fiorino al Taste di Firenze dal 7 al 9 febbraio

Grosseto: Il Caseificio Il Fiorino sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Taste, l’evento dedicato all’eccellenza del food & beverage italiano, in programma a Firenze dal 7 al 9 febbraio prossimi. L’azienda maremmana sarà presente alla Fortezza da Basso nel Padiglione Centrale, Piano Attico, stand F/18, con una selezione dei suoi pecorini più rappresentativi e premiati al mondo.

La partecipazione a Taste rappresenta per Il Fiorino un appuntamento consolidato e significativo. La manifestazione fiorentina riunisce ogni anno produttori di riferimento, buyer, operatori del settore, stampa specializzata e appassionati. Un contesto ideale per raccontare il lavoro quotidiano di un caseificio che, dal 1957, opera a Roccalbegna, alle pendici del Monte Amiata, valorizzando il latte ovino della Maremma e una lavorazione interamente artigianale.

A Firenze Il Fiorino porterà i formaggi che ne hanno costruito la reputazione in Italia e all’estero, a partire dalla Riserva del Fondatore, dal Cacio di Afrodite, dal Pecorino Toscano DOP, fino al Cacio di Caterina e al Cacio di Giove, ma tutte i formaggi de Il Fiorino saranno presenti a raccontare una storia di impresa e di gusto che unisce qualità ed equilibrio, tradizione e ricerca, nel segno di una crescita perseguita senza forzature, passo dopo passo.

“Taste è per noi un appuntamento importante – spiega Angela Fiorini, proprietaria del Caseificio Il Fiorino – perché ci permette di incontrare persone che conoscono il nostro lavoro e di presentarci a chi si avvicina per la prima volta ai nostri formaggi. È un’occasione di confronto vero, in un contesto attento alla qualità e al valore delle produzioni artigianali. Un momento di dialogo che Il Fiorino considera parte integrante del proprio percorso, per continuare a raccontare la Maremma attraverso i nostri pecorini. Essere a Firenze rende tutto ancora più bello e significativo”.



