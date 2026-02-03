Giornata mondiale contro il cancro: campagna nazionale di sensibilizzazione "Prenditi cura di oggi, proteggi il tuo domani"

Lucca: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani considera la Giornata Mondiale contro il Cancro del 4 febbraio un passaggio cruciale per rafforzare il ruolo della scuola nella promozione della prevenzione come diritto umano fondamentale e come competenza di cittadinanza. In un contesto in cui la scienza dimostra che una parte rilevante delle patologie oncologiche potrebbe essere evitata attraverso scelte consapevoli, appare sempre più necessario investire in un’educazione precoce e continuativa alla salute.

I dati più recenti indicano che tra il 30 e il 40 per cento delle diagnosi oncologiche è legato a fattori di rischio modificabili e che ogni anno quasi 20 milioni di persone nel mondo ricevono una diagnosi di cancro, con oltre 390.000 nuovi casi stimati in Italia. Numeri che parlano con forza al mondo dell’istruzione e che rendono evidente come la prevenzione non possa essere rimandata all’età adulta, ma debba accompagnare i giovani nel momento in cui si formano abitudini, comportamenti e visioni del futuro.

In questa prospettiva, il Coordinamento propone alle scuole una campagna nazionale di sensibilizzazione pensata per coinvolgere attivamente studenti e docenti, dal titolo "Prenditi cura di oggi, proteggi il tuo domani". Un messaggio che mette in relazione il presente con il futuro e restituisce alla prevenzione un significato positivo, legato alla libertà di scelta e alla costruzione del proprio progetto di vita.

La campagna intende trasformare le scuole in spazi di consapevolezza condivisa, in cui la prevenzione oncologica venga affrontata come percorso educativo strutturato e non come tema occasionale. Il dialogo con i dati scientifici, la riflessione sugli stili di vita, l’attenzione al benessere psicologico e relazionale e il confronto sul diritto alla salute permettono agli studenti di comprendere che prendersi cura di sé è un atto di responsabilità verso se stessi e verso la comunità.

Educare alla prevenzione significa anche fornire strumenti per orientarsi tra informazione corretta e disinformazione, sviluppare senso critico e superare paure e stereotipi legati alla malattia. La scuola, come luogo di formazione integrale della persona, ha il compito di rendere questi temi accessibili e culturalmente significativi, affinché la salute venga riconosciuta come bene comune da tutelare ogni giorno.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita le istituzioni scolastiche a fare della Giornata Mondiale contro il Cancro l’inizio di un impegno educativo continuativo, aderendo idealmente alla campagna Prenditi cura di oggi, proteggi il tuo domani. Allo stesso tempo, invita le scuole a segnalare e condividere con il CNDDU le iniziative realizzate nei propri istituti, affinché i percorsi attivati possano diventare patrimonio comune e contribuire alla costruzione di una rete educativa attenta al diritto alla salute, alla dignità della persona e al futuro delle nuove generazioni.