Emergenza lavoro nel senese: incontro in Regione richiesto da CGIL, CISL e UIL Siena

I Segretari Generali: “Un passo significativo di contrasto alle crisi e verso un Patto per lo sviluppo del territorio”.

Siena: Si è svolto ieri presso la Regione Toscana l'incontro sull'emergenza lavoro nel territorio senese richiesto dai Segretari Generali di CGIL, CISL, UIL di Siena - Alice D'Ercole, Riccardo Pucci e Sandro Santinami. Erano presenti Valerio Fabiani, Consigliere Delegato per lavoro e crisi aziendali della Regione, Michele Beudò e Marco Burgassi dell'Unità di Crisi, Silvia Frondi e Paolo Grasso di ARTI, Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Siena, ed Agnese Carletti, Presidente della Provincia di Siena.

“Ringraziamo la Regione e le Istituzioni presenti per la convocazione - dichiarano i Segretari - e per essersi rese disponibili alla ripresa dei lavori del tavolo di confronto che era stato avviato nella scorsa primavera sui contenuti della piattaforma unitaria presentata dalle nostre confederazioni in tema di emergenza socio economica del territorio. Un percorso iniziato lo scorso anno in cui avevamo riscontrato analoghe preoccupazioni e disponibilità ad un lavoro sinergico da parte di tutte le Istituzioni, Regione, Provincia, Comuni, Camera di Commercio, FMPS, Università di Siena, e delle Associazioni di Categoria”.

“Nel corso dell'incontro è stata analizzata la situazione di allarme che attraversa il territorio, sia per la povertà lavorativa crescente anche per effetto del dumping contrattuale che produce la dilagante applicazione dei contratti pirata e il sistematico ricorso a contratti non a tempo pieno ed indeterminato, sia per l'arretramento industriale e produttivo - proseguono i rappresentanti sindacali - con un numero crescente di crisi aziendali che attraversano interi settori e a cui non corrisponde una capacità di attrazione di nuovi investitori con pesanti ricadute su lavoratrici e lavoratori sempre più colpiti da licenziamenti e la cui unica fonte di sostentamento reddituale sono gli ammortizzatori sociali”.

“CGIL, CISL, UIL Siena esprimono soddisfazione per l'incontro, un altro passo significativo – concludono i Segretari Generali - così come è importante l'impegno, assunto ieri da parte delle Istituzioni presenti, di far seguire, a breve, altri incontri che coinvolgeranno, oltre alle organizzazioni sindacali confederali, le Istituzioni del territorio e le associazioni di categoria con l'ambizioso ed non rinviabile obiettivo condiviso di siglare un Patto per lo sviluppo del territorio che preveda strumenti operativi per agevolare percorsi di rioccupazione dei lavoratori colpiti dalle crisi e processi di industrializzazione, anche attraverso leve pubbliche e progettualità sinergiche che favoriscano l'attrattività del territorio da parte di nuovi investitori”.



