Dalla Maremma a Roma per Todo Tango

Argentario: venerdì scorso Artemare Club dalla Maremma a Roma per partecipare alla serata di "Todo Tango" con lezione preliminare del maestro Mauro Barreras con l’assistente Alessandra Meglio nelle eleganti sale del Circolo di Marina che si affacciano sul biondo Tevere. Più di un'ora di prove con passi base, parada, mordida e adorni e poi una affollata Milonga con tante "tande" di tango, vals e milonga con la selezione di brani famosi del noto musicalizador Raffaele Lentini El Garufa termine dalla canzone "Garufa" di Carlos Gardel che descrive un uomo amante della vita notturna e della musica.

Serata indimenticabile da ripetere grazie anche al personale del bar e di servizio del Circolo di Marina molto cortese. Diverse tanguere sono entrate a far parte del Gruppo whatsapp Milonghe e cultura del Tango amministrato dal comandante Daniele Busetto.



