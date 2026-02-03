Artigianato, Jewels of Emirates Show: 33 aziende Made in Italy nel Padiglione Italiano a Sharjah

Lo spazio curato da Artex ha visto un ampliamento del 25% dell'area espositiva, a testimonianza della crescente attenzione del mercato verso la produzione italiana: le imprese presenti arrivano da Piemonte, Campania, Lombardia, Toscana, Lazio, Veneto e Marche

Firenze: Grande interesse hanno suscitato le 33 aziende Made in Italy provenienti da Piemonte (11), Campania (10), Toscana (5), Lombardia (3), Lazio (2), Marche (1) e Veneto (1) che hanno partecipato alla settima edizione di Jewels of Emirates Show, la fiera internazionale dedicata a gioielleria, oreficeria e orologeria dal 28 gennaio al 1° febbraio all’Expo Centre Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti.

Il Padiglione Italia, inserito nella Luxury Zone, ha registrato un ampliamento del 25% degli spazi espositivi, rappresentando circa il 10 % degli espositori complessivi, a testimonianza della crescente attenzione del mercato verso la produzione italiana.

Anche quest’anno l’Italia è stata l’unico Paese presente con un proprio padiglione nazionale, curato da Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, confermando un ruolo di primo piano in uno dei mercati più dinamici per il settore.

“Il successo del Padiglione Italia è il risultato di una collaborazione ormai ventennale tra Artex, Expo Centre Sharjah e la Camera di Commercio di Sharjah – afferma Sara Biagiotti, della direzione di Artex.

L’edizione 2026 ha visto la presenza di oltre 300 espositori, in prevalenza provenienti dagli Emirati Arabi e dal Medio Oriente, distribuiti su oltre 10.000 metri quadrati di area espositiva.

Jewels of Emirates Show non ha mai guardato indietro dal suo lancio nel 2020, registrando una crescita notevole in tutti gli aspetti chiave, tra cui il numero di espositori, visitatori, spazio occupato e il padiglione italiano con la Luxury zone arriva oggi a rappresentare circa il 10% del complesso degli espositori.

“Il mercato arabo rappresenta oggi una delle principali destinazioni per l’export italiano di gioielli – conclude Biagiotti –: nel 2025 il valore delle esportazioni verso gli Emirati Arabi ha raggiunto 1,3 miliardi di euro, con una crescita del 55 per cento rispetto al primo semestre dell’anno precedente, nonostante il costo dell’oro ai massimi storici. La presenza al Jewels of Emirates Show si conferma quindi un’occasione strategica di visibilità e sviluppo per le imprese italiane”.