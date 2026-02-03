Al via un corso gratuito di alfabetizzazione digitale per donne

Quattro mattine in biblioteca per imparare a usare il computer, navigare online e accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Bibbona: Quattro mattine per imparare a capire il computer e a navigare online. Al via dal 14 febbraio, nella biblioteca comunale di Bibbona, un corso gratuito di alfabetizzazione digitale rivolto alle donne e pensato per ridurre il gap tra generazioni, promosso dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il Comune di Bibbona. Si parlerà quindi di internet, social network e sicurezza, di ricerche in internet, servizi di pubblica amministrazione, Spid, Cie, PagoPa e App Io. Quattro le lezioni in programma, per 8 ore totali: sabato 14 e 28 febbraio e sabato 14 e 28 marzo, sempre dalle 9.30 alle 11.30 in via Fonte di Bacco 6.

Il corso nasce con l'obiettivo di fornire competenze digitali di base a donne con scarsa o assente familiarità con il mondo digitale; renderle autonome nell’uso di strumenti digitali come pc, smartphone, rete internet, app e servizi pubblici online; sviluppare una consapevolezza critica dell’ambiente digitale, con particolare attenzione alla sicurezza, alla privacy e all’uso corretto dei social network; favorire l’inclusione sociale e digitale, riducendo il divario tra chi ha accesso pieno alle tecnologie e chi ne è escluso; promuovere l’accesso ai diritti digitali.

Molte donne, in particolare over 45, con background lavorativi precari o esperienze di marginalità sociale, vivono ancora un forte divario digitale con un notevole impatto sull’accesso ai servizi essenziali, sull’autonomia personale come la prenotazione di visite e la gestione di pagamenti e sulla partecipazione attiva alla vita sociale e civica. Alfabetizzare digitalmente significa ridare potere di scegliere, di capire, di agire. Significa offrire strumenti concreti per essere più libere, più sicure, più partecipi nel mondo contemporaneo. Per molte donne la tecnologia può diventare un alleato nella gestione familiare e lavorativa, aiutare a contrastare l’isolamento e facilitare l’accesso a nuove opportunità professionali e formative. Un corso di alfabetizzazione digitale per donne è un intervento sociale potente che unisce educazione, inclusione e diritti civili, contribuendo a colmare una disuguaglianza ancora troppo diffusa.

Quota iscrizione 10 euro, posti limitati. Saranno utilizzati i pc presenti in biblioteca ma chi vuole può portare il proprio portatile.

Info e iscrizioni:

Chiara 334.3012007

Stefania 340.6740559



