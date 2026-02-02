Le scuole di Grosseto coinvolte in “Enigmap Language Lab”

Il progetto nazionale che utilizza escape room online per l’insegnamento innovativo delle lingue

Grosseto: Anche le scuole di Grosseto possono aderire a “Enigmap Language Lab”, il progetto nazionale che porta nelle scuole le escape room online multilingue come strumenti innovativi a supporto dell’insegnamento delle lingue.

Il progetto è ideato da Enigmap ed è finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.

La dimensione scientifica e di ricerca è garantita dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze e con il Centro di Ricerca sui Giochi per il Cambiamento Sociale (GiX), che seguono il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Il progetto, già avviato a livello nazionale, ha una durata complessiva di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di almeno 100 scuole. Le scuole di Grosseto che aderiranno potranno partecipare gratuitamente e decidere in autonomia quando avviare la sperimentazione, in base alle proprie esigenze organizzative e didattiche.

Nel corso del progetto verranno sviluppate e messe a disposizione diverse escape room online, utilizzabili durante le lezioni e i laboratori linguistici. Attraverso enigmi, storytelling e lavoro di squadra, le attività stimolano la comunicazione orale e scritta, il pensiero critico e la collaborazione tra studenti, rendendo l’apprendimento delle lingue più coinvolgente e motivante.

“Enigmap Language Lab” rappresenta per le scuole di Grosseto un’opportunità concreta di partecipare a una sperimentazione nazionale di didattica innovativa, contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli educativi supportati da un’università e da un centro di ricerca riconosciuti a livello nazionale.



