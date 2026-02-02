Fèlsina a Wine Paris 2026: il racconto di Castelnuovo Berardenga attraverso il Sangiovese

Castelnuovo Berardenga (SI): Fèlsina parteciperà a Wine Paris 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al vino, all’interno dello spazio del Consorzio del Chianti Classico. L’azienda sarà presente al Padiglione 5.2, Stand F099, Tavolo 30, dove incontrerà operatori e stampa per raccontare una visione fortemente identitaria, costruita attorno al territorio di Castelnuovo Berardenga e a un rapporto profondo e coerente con il Sangiovese.

Da oltre mezzo secolo Fèlsina rappresenta un punto di riferimento per l’interpretazione di questo vitigno, valorizzato attraverso un lavoro costante di ricerca sui suoli, sulle esposizioni e sulle singole parcelle aziendali. I diversi microclimi e suoli aziendali – alcuni ricchi di calcare e alberese, altri più argillosi e sabbiosi – permettono al vitigno di esprimersi in forme molteplici, mantenendo sempre precisione, eleganza e capacità di evoluzione nel tempo.

A Wine Paris 2026, il percorso di degustazione si apre con Berardenga Chianti Classico 2023 e 2022, due annate che mettono in luce il carattere più autentico e immediato del Sangiovese di Castelnuovo Berardenga. Vini giocati su freschezza, definizione aromatica e piacevolezza, capaci di restituire con chiarezza l’identità della denominazione. Berardenga Riserva 2022 ne rappresenta l’evoluzione naturale, più profonda e strutturata.

Rancia Chianti Classico Gran Selezione 2022 è la massima espressione del Chianti Classico di Fèlsina: nasce dal vigneto di Poggio a Rancia, situato nella parte più alta e storicamente più vocata della collina di Castelnuovo Berardenga. È il risultato di una selezione rigorosa delle migliori uve di Sangiovese provenienti da questa parcella, considerata da sempre uno dei cru più rappresentativi del percorso dell’azienda. Colonia Gran Selezione 2021 è il risultato di un progetto profondamente legato alla storia della famiglia Poggiali. Un cru che affonda le sue origini nel duro lavoro di recupero del vigneto delle tre generazioni della famiglia Poggiali a Fèlsina, rendendolo simbolo di un passaggio di testimone.

Accanto ai Chianti Classico, Fontalloro 2021 rappresenta una delle etichette più iconiche dell’azienda: Sangiovese in purezza proveniente da vigneti situati tra Chianti Classico e Colli Senesi, è un vino che unisce profondità, complessità aromatica e una struttura capace di evolvere magnificamente nel tempo, diventando un punto di riferimento per gli appassionati e i mercati internazionali.

All’interno della degustazione trova spazio anche Maestro Raro 2021, Cabernet Sauvignon in purezza che nasce da una parcella specifica dell’azienda. Un vino fortemente identitario, prodotto in quantità limitate, che interpreta il vitigno internazionale attraverso il terroir di Castelnuovo Berardenga.

Completa il panorama I Sistri – Collezione Privata 2020, Chardonnay che esprime eleganza e tensione minerale, confermando l’attenzione dell’azienda anche verso vitigni diversi dal Sangiovese, sempre interpretati con coerenza stilistica.

La degustazione si chiude con i vini della tradizione: il Vin Santo del Chianti Classico 2018, intenso, armonico e ricco di sfumature, e l’Occhio di Pernice 2007, rara espressione da Sangiovese, simbolo di una cultura enologica che valorizza il tempo come elemento fondamentale di qualità.

Con la partecipazione a Wine Paris 2026, Fèlsina rinnova il proprio impegno nel raccontare il Chianti Classico attraverso vini che uniscono autenticità, eleganza e profondo rispetto per il territorio, confermando il Sangiovese come cuore pulsante della propria identità.