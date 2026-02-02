All'Osservatorio di Roselle il secondo appuntamento con la fisica del Sistema Terra

Roselle: L’Osservatorio Astronomico e Meteorologico di Roselle aprirà al pubblico venerdì 6 febbraio alle ore 21:30 per un nuovo appuntamento dedicato alla Geofisica e all’astronomia. La serata sarà incentrata sulla conferenza dal titolo “L’interazione tra la corrente a getto e l’astronomia: causa della nuova fase fredda e dei cambiamenti climatici naturali”, un incontro che approfondisce il legame tra i fenomeni atmosferici terrestri e le dinamiche astronomiche e astrofisiche che interessano il nostro pianeta. Nell’immaginario collettivo, e talvolta anche in ambito accademico, si tende infatti a dimenticare che la Terra è un corpo celeste come gli altri e, in quanto tale, è soggetta a interazioni di natura astronomica.

L’evento, inizialmente rinviato a causa dell’allerta meteo, viene ora riproposto per venerdì sera.

Relatore della conferenza sarà Roberto Madrigali, formatosi in Meteorologia presso l’Aeronautica Militare, autore di una ricerca innovativa dal titolo “Dinamica dell’atmosfera e interazione con le forze mareali lunari”, pubblicata dall’Università “La Sapienza” di Roma. Madrigali è inoltre autore del libro divulgativo, aggiornato, “Il futuro della Terra è scritto nella Luna”.

Al termine della conferenza, meteo permettendo, seguiranno le osservazioni astronomiche della Grande Nebulosa di Orione, del pianeta Giove e di altri oggetti celesti.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi scrivendo all’indirizzo amsa.grosseto@gmail.com