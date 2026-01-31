Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Castiglione della Pescaia: in un anno attivate più di 40 procedure

Castiglione della Pescaia: L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito presso il Comune di Castiglione della Pescaia, quale articolazione interna, giunge alla conclusione del suo primo anno di attività e traccia un bilancio estremamente positivo dei risultati ottenuti.

L'Organismo, formalmente iscritto all’apposito registro ministeriale il 5 febbraio 2025, si è subito affermato come importante punto di riferimento per i soggetti sovraindebitati nell’ambito territoriale del circondario del Tribunale di Grosseto.

Ad appena dieci mesi dall’avvio della piena operatività, può già contare 40 procedure attivate, a seguito della richiesta di nomina del Gestore della Crisi incaricato di predisporre e seguire la pratica di Sovraindebitamento da presentare in Tribunale, per un ammontare complessivo di debiti presentati pari ad oltre 2,4 milioni di euro che gravano sulle spalle di cittadini incolpevoli della situazione debitoria di cui sono chiamati a rispondere, la cui “meritevolezza” rispetto all’ essere aiutati è analizzata e valutata da parte degli Organi competenti durante le fasi della procedura.

«Questi risultati – afferma la sindaca Elena Nappi – ci pongono tra i primi organismi sul piano nazionale. L’Organismo di Composizione della Crisi di Castiglione della Pescaia è attore di primo piano in termini di numero di pratiche prese in carico, di velocità di risposta e di percentuale di pratiche portate a conclusione. I Gestori della Crisi del Comune di Castiglione della Pescaia hanno svolto un ruolo di grande valore non solo professionale, ma anche solidaristico e sociale, affiancando i debitori in percorsi spesso complessi e delicati. Il nostro obiettivo è di essere in prima linea nella difesa del cittadino, al fianco di chi non riesce a superare difficoltà economiche di cui non è responsabile, consentendo una rinascita civile ed economica alle persone meritevoli. Un particolare ringraziamento va ai professionisti che compongono il nostro OCC ed ai dipendenti comunali che si occupano di istruire le pratiche e collaborare per la loro risoluzione nel modo più positivo possibile».

Delle pratiche presentate, otto hanno già trovato definizione con sentenza favorevole, sette procedure sono già in Tribunale, altre 25 sono attualmente in corso di lavorazione. Si tratta di numeri particolarmente significativi, che testimoniano una domanda in costante crescita e confermano la centralità di questo organismo per il sostegno alle persone in difficoltà economica. Dietro ogni numero ed ogni pratica c’è, infatti, una storia e una famiglia che finalmente vede un po' di luce dopo anni di buio e di profondo disagio umano e sociale prima ancora che economico-finanziario. Tra le pratiche trattate merita di essere evidenziata quella di un uomo che gravato da un’esposizione debitoria superiore a 350mila euro, derivante da prestiti erogati oltre trent’anni fa in favore dell’azienda agricola gestita dal padre, ha ottenuto a novembre l’apertura della procedura di Liquidazione Controllata; una vicenda complessa, un debito che aveva fortemente condizionato per anni la sua vita economica segnata anche da profonde fratture familiari, un lieto fine che non ha soltanto risolto una condizione di debito ma ha alleggerito le tensioni favorendo il riavvicinamento tra padre e figlio. Toccante anche la vicenda di un uomo che per sottoporre la figlia, malata oncologica, ad una cura sperimentale a pagamento, si portava dietro un debito di oltre 90mila euro derivante dai continui prestiti richiesti e dall’esito negativo della propria attività di pizzeria; anche in questo caso è stata valorizzata la “meritevolezza” del debitore, il cui debito era stato contratto senza colpa, malafede o dolo.

È in questo contesto che l'OCC Castiglione della Pescaia continuerà ad applicare i principi della Legge anti-suicidi per salvare quante più persone possibile prima che sia troppo tardi.



