“Uniti per Irene”: camminata e pranzo solidale per sostenere Irene

Gavorrano: Domenica 12 aprile 2026 il territorio si unirà in un grande gesto di solidarietà con l’evento “Uniti per Irene – Camminata e pranzo solidale”, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza nata per sostenere Irene, giovane donna colpita da un grave shock settico che ha comportato l’amputazione degli arti superiori e inferiori.

L’evento, promosso da numerose associazioni locali con il coinvolgimento di realtà del volontariato, prevede una camminata non competitiva su due percorsi (di 6 e 8 chilometri) seguita da un pranzo conviviale. L’intero ricavato sarà devoluto a favore di Irene, per contribuire alle ingenti spese necessarie per protesi e percorsi di riabilitazione.

“Uniti per Irene” nasce dalla volontà condivisa di trasformare la partecipazione della comunità in un aiuto concreto, unendo sport, convivialità e solidarietà in una giornata accessibile a tutti.

Nelle prossime settimane sarà creata una pagina dedicata all’evento, che servirà per fornire progressivamente tutte le informazioni utili: modalità di iscrizione, orari, dettagli organizzativi, aggiornamenti sul programma e indicazioni logistiche. La pagina sarà il punto di riferimento ufficiale per chi desidera partecipare o sostenere l’iniziativa.

Sarà anche occasione per conoscere tutte le altre Associazioni promotrici di questo evento.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle realtà economiche del territorio: partecipare significa contribuire a un progetto di grande valore umano e sociale.

Per chi non potrà essere presente è stata pensata una raccolta fondi con tesoriere l’Associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano.

Di seguito il link: https://gofund.me/8e15b6979