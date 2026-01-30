Rifiuti edili, il paradosso italiano: 81 milioni di tonnellate l'anno ma solo lo 0,4% torna nei cantieri

Un aumento del tasso di sostituzione a livelli delle best practice porterebbe a un risparmio di oltre 20 milioni di tonnellate l’anno di materiali vergini e una riduzione di circa 4,6 milioni di tonnellate di CO2.

Roma: Il 2026 si apre con segnali incoraggianti sul fronte del recupero degli inerti e della riduzione delle emissioni nel settore delle costruzioni, ma resta aperta la sfida del loro effettivo riutilizzo. È quanto emerge dal Report 2026 di Quattro A, società del Gruppo Seipa, attiva nei settori estrattivo, del trasporto, del recupero e del riciclo dei materiali inerti.

Secondo l’analisi, in Italia il 98% dei rifiuti inerti viene avviato a riciclo, un dato che colloca il Paese ai vertici europei. Tuttavia, la quota di materiali che torna realmente a sostituire quelli vergini nei nuovi interventi edilizi è ancora molto bassa, con un tasso medio di sostituzione pari allo 0,4%.

«Il materiale viene correttamente riciclato, ma non trova ancora un impiego diffuso nelle nuove costruzioni. Questo limita l’impatto positivo che il settore potrebbe generare in termini di riduzione delle emissioni e di minore consumo di materie prime» spiegano gli analisti di Quattro A.

Accanto al quadro nazionale, il Report richiama le best practice industriali: nei siti del Gruppo Seipa il tasso di sostituzione degli aggregati supera il 50%, con punte fino al 55%, a dimostrazione che la chiusura del ciclo è possibile su scala industriale. L’obiettivo dichiarato è arrivare al 60% entro il 2026. Un aumento del tasso di sostituzione a questi livelli porterebbe a generare un risparmio di oltre 20 milioni di tonnellate l’anno di materiali vergini e una riduzione di circa 4,6 milioni di tonnellate di CO2.

«La vera accelerazione della transizione nel settore delle costruzioni passa dal salto di qualità dal “riciclare” al “riutilizzare”. Servono filiere integrate e un dialogo più stretto tra imprese, progettisti e stazioni appaltanti per trasformare un’eccellenza industriale in un risultato di sistema» concludono gli specialisti di Quattro A .