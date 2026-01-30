Diventa Sponsor dei Grandi Eventi 2026 del Comune di Castiglione della Pescaia: è online il bando

Il termine per la presentazione delle domande scade il 28 febbraio 2026.

Castiglione della Pescaia: Sono aperte le candidature per diventare Sponsor ufficiali dei Grandi Eventi 2026 del Comune di Castiglione della Pescaia. L’Amministrazione comunale ha pubblicato l'avviso pubblico per il reperimento di sponsor privati a sostegno del ricco calendario di eventi culturali, sportivi, musicali e di intrattenimento che animerà il territorio durante tutto l’anno, offrendo importanti opportunità di visibilità e promozione alle aziende che sceglieranno di sostenere le iniziative.

Tra gli appuntamenti in calendario ci sono le “Giornate Europee dello Sport”, con eventi di rilevanza nazionale e internazionale come Tuscany Trail, Rally di Maremma, Dominate the Water; la Mostra Archeologica presso il Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia; il Festival della Musica di Mare; la Festa del Cinema di Mare; la Rassegna letteraria “Castiglione Racconta”; i Fuochi a Mare con quattro spettacoli pirotecnici sul mare di Castiglione della Pescaia e Punta Ala; la Rassegna Summer Time con tanti eventi estivi, dal 15 giugno al 15 ottobre; la Rassegna musicale “Note al Chiaro di Luna”; PopCast – Castiglione Sound Festival, con due concerti gratuiti in piazza e ospiti di rilievo nazionale ed il concerto gratuito Calasole Live sulla spiaggia della Darsena, con super ospite; la Rassegna Christmas Time con eventi che accompagneranno per tutte le festività natalizie dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

«Un bando di sponsorizzazione - afferma la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi - che si ripete con successo dal 2022 del quale siamo molto soddisfatti perché ci ha permesso di incontrare realtà ed aziende che hanno deciso di sostenere i nostri eventi, sportivi e culturali, ed hanno creduto nelle potenzialità del comune di Castiglione della Pescaia come volano delle loro attività e contestualmente ci hanno dato l’opportunità di portare in giro il nome del nostro paese. Tante le realtà locali ed i marchi nazionali che si sono alternati nel palinsesto degli sponsor castiglionesi apprezzando la qualità delle manifestazioni proposte in ogni ambito che spazia dagli eventi musicali e culturali, a quelli sportivi e tradizionali, dagli eventi benefici a quelli di puro intrattenimento».

L’iniziativa è finalizzata a coinvolgere soggetti privati interessati a sostenere e valorizzare le numerose attività programmate, contribuendo allo sviluppo culturale, turistico e sociale del territorio, attraverso forme di collaborazione e visibilità istituzionale. Anche per quest'anno sono previste diverse tipologie di sponsorizzazione, con differenti livelli di contributo economico e visibilità, dallo Sponsor Base allo Sponsor Premium, secondo quanto indicato nel bando.

I dettagli, il bando completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune (https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/it/news/bando-sponsor-eventi-2026).

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia entro e non oltre le ore 12.00 del 28 febbraio 2026 tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it, tramite corriere o consegna a mano.



