Chiude lo sportello postale di Scarlino Scalo: il Comune attiva una navetta per ridurre i disagi

Servizio integrativo gratuito dal 10 febbraio al 14 aprile nei giorni di martedì e venerdì, con ulteriori corse dedicate il giovedì e i giorni di consegna delle pensioni

Scarlino: Poste Italiane ha comunicato l’avvio dei lavori del progetto Polis all’ufficio postale di Scarlino Scalo, in piazza Agresti 2, che resterà chiuso al pubblico da mercoledì 4 febbraio a giovedì 16 aprile 2026. Durante il periodo di chiusura, l’ufficio postale di Scarlino capoluogo, in via Citerni 11, sarà potenziato e operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, garantendo anche il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza e le operazioni non eseguibili in circolarità.

Per ridurre i disagi legati agli spostamenti tra le frazioni, il Comune di Scarlino ha attivato un servizio di navetta comunale integrativo, gratuito e riservato ai residenti, pensato in particolare per supportare le persone anziane e chi ha maggiori difficoltà di mobilità.

Il servizio sarà attivo tutti i martedì e venerdì dal 10 febbraio al 14 aprile 2026. Nelle giornate ordinarie la navetta partirà da Scarlino Scalo alle 8.30 da piazza Agresti, con arrivo alle 8.45 in piazza Garibaldi a Scarlino capoluogo, proseguendo poi lungo il percorso della 167, bivio Belvedere, cimitero comunale, Scarlino Scalo e Follonica, con fine corsa alle 9.20 al Puntone. È prevista una corsa di ritorno alle 10.00 da piazza Garibaldi, con arrivo a Scarlino Scalo alle 10.15, seguita da una seconda corsa alle 10.15 da piazza Agresti con arrivo alle 10.30 a Scarlino capoluogo. Il servizio prosegue infine con la corsa delle 11.30 in partenza dal Puntone, con passaggi a Follonica, Scarlino Scalo, cimitero comunale, 167 e arrivo a Scarlino capoluogo, con fine corsa alle 12.15 a Scarlino Scalo.

Ulteriori integrazioni del servizio sono previste nelle giornate del 12, 19 e 26 febbraio, 5, 12, 19 e 26 marzo, 2 e 9 aprile. In queste date la navetta partirà alle 8.30 da piazza Agresti a Scalo con arrivo alle 8.45 a Scarlino capoluogo, effettuerà una corsa di ritorno alle 10.00 con arrivo alle 10.15 a Scarlino Scalo, una nuova partenza alle 10.15 con arrivo alle 10.30 a Scarlino capoluogo e una corsa conclusiva alle 12.00 da piazza Garibaldi con arrivo alle 12.15 a Scarlino Scalo.

Corse dedicate sono inoltre attivate nelle giornate di pagamento delle pensioni, 2 marzo, 4 marzo e 1 aprile 2026. In queste occasioni la navetta partirà da Scarlino Scalo alle 8.30 con arrivo alle 8.45 a Scarlino capoluogo, tornerà alle 10.00 con arrivo alle 10.15 a Scarlino Scalo, effettuerà una nuova partenza alle 10.15 con arrivo alle 10.30 a Scarlino capoluogo e una corsa finale alle 12.00 con arrivo alle 12.15 a Scarlino Scalo.

«La chiusura temporanea dello sportello postale di Scarlino Scalo è necessaria per consentire un intervento di riqualificazione importante – dichiara il sindaco Francesca Travison – ma come Amministrazione comunale abbiamo ritenuto fondamentale accompagnare questa fase con un servizio concreto per la cittadinanza. Per ovviare ai disagi e permettere a tutti di raggiungere gli uffici postali, il Comune ha messo a disposizione una navetta integrativa con orari pensati per rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti, in particolare delle persone anziane».



