Bottega della Salute: dal 2 febbraio riparte il servizio con i due sportelli di Bibbona e La California

Bibbona: Riapre dal 2 febbraio lo sportello della Bottega della Salute con le due sedi di via Togliatti a La California e di piazza Colombo a Bibbona, al piano terra del Comune.

L’orario non subirà modifiche rispetto a quello da sempre stabilito, ovvero il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 a Bibbona; il mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 a La California.

Tra i servizi erogati si ricorda la prenotazione di visite ed esami, la stampa di referti medici, la scelta del medico, attivazione e utilizzo della tessera sanitaria, consultazione del fascicolo sanitario e credenziali Spid. Di fatto si tratta di un supporto, vero e concreto, a fianco del cittadino con numeri da sempre in aumento visto che rappresenta un punto di accesso facile per tutta una varietà di servizi online, sanitari, sociali e di pubblica utilità.

Per contattare l’ufficio è possibile scrivere una mail a bibbona@botteghedellasalute.toscana.it .