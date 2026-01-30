Approvato il progetto di animazione territoriale “Castiglione in movimento – giovani connessioni”

Castiglione della Pescaia: L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha attivato il progetto di animazione territoriale rivolto ad adolescenti e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni “Castiglione in movimento – giovani connessioni”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche comunali a sostegno delle nuove generazioni e si pone l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva, la socializzazione, il benessere psicologico ed emotivo dei giovani, con particolare attenzione a coloro che si trovano in situazioni di marginalità o di disconnessione sociale, come studenti a rischio di dispersione scolastica.

Per la realizzazione del progetto è stata stanziata una somma di 13.125 euro.

«Con questo progetto – dichiara l'assessore al sociale Sandra Mucciarini – vogliamo rafforzare il nostro impegno a favore delle nuove generazioni, individuando spazi di incontro e ascolto per quei ragazzi che ne hanno più bisogno. Si tratta di un’iniziativa che mette al centro il benessere psicologico ed emotivo dei più giovani, offrendo loro opportunità di socializzazione e strumenti in grado di contrastare l’isolamento e la marginalità. Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra comunità, promuovendo inclusione, creatività e senso di appartenenza».

Il progetto, completamente gratuito per i partecipanti, ha preso il via nel mese di novembre presso la “Fattoria delle Anatre” ed andrà avanti fino a giugno con due incontri settimanali della durata di tre ore ciascuno. Sono previste attività laboratoriali e di socializzazione, con l’utilizzo delle principali piattaforme digitali e social, finalizzate alla realizzazione di video e podcast. I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze di base nella narrazione sonora, dall’ideazione di un format alla registrazione, dal montaggio fino alla pubblicazione dei contenuti.

Con questa iniziativa il Comune di Castiglione della Pescaia conferma il proprio impegno nella promozione di politiche educative e sociali volte alla crescita, all’inclusione e al benessere delle giovani generazioni.



