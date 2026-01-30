Al via i lavori del progetto polis per l’ufficio postale a Scarlino Scalo

Durante gli interventi potenziata l’operatività della sede di via Citerni 11 a Scarlino

Scarlino: Arriva anche a Scarlino Scalo il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, contribuendo al superamento del digital divide.

Da mercoledì 4 febbraio la sede di piazza Agresti 2 sarà infatti interessata da lavori di ammodernamento, che comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale, al termine dei quali sarà possibile richiedere direttamente a sportello numerosi servizi, tra cui quelli dell’INPS e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per i neonati e altri documenti ufficiali.

Durante il periodo degli interventi, l’ufficio postale di Scarlino in via Citerni 11 sarà potenziato e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, per garantire anche il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza e le operazioni non eseguibili in circolarità.



