Adiconsum in audizione alla Camera sulla sicurezza generale dei prodotti

Luci e ombre dello schema di Decreto legislativo di recepimento del Regolamento UE/2023/988

Roma: «La sicurezza dei prodotti non è un optional né un lusso: è un diritto fondamentale del consumatore – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale -. A causa di un oggetto progettato male o assemblato con materiali pericolosi o distribuito senza controlli adeguati, infatti, un semplice gesto di uso quotidiano può trasformarsi in un incidente, anche con gravi conseguenze».

«A seguito dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale die prodotti – prosegue De Masi - in quanto membri del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), siamo stati auditi sullo schema di Decreto legislativo che sta redigendo la X Commissione della Camera dei Deputati».

«Adiconsum – continua De Masi - giudica positivamente lo schema di Decreto, considerandolo un passo necessario e in gran parte condivisibile per aggiornare una normativa nazionale ormai superata (pensata ancora per un mercato fisico e nazionale) e per colmare gravi lacune applicative attuali, quali la frammentazione delle responsabilità nella filiera; le difficoltà nell’intervenire efficacemente sulle vendite online; la tardività e l’inefficacia dei richiami che lasciano i consumatori privi di rimedi concreti e tempestivi in caso di prodotto pericoloso».

«Il Decreto, ad avviso di Adiconsum – conclude De Masi - introduce strumenti e pressione regolatoria adeguati ai problemi reali, ma per tradurre il diritto alla sicurezza in una tutela sostanziale servono: applicazione uniforme delle responsabilità; rimedi rapidi ed effettivi per i consumatori; risorse finanziarie e organizzative proporzionate; riconoscimento del disagio subito e continuità d’uso; coinvolgimento stabile delle Associazioni Consumatori. Solo così la riforma potrà produrre effetti concreti nella vita quotidiana dei cittadini».