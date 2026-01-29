Il valore della memoria e della solidarietà: una visita che scalda il cuore

Orbetello: Nel Giorno della Memoria, una ricorrenza che invita alla riflessione e al ricordo, la Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento ha avuto l’occasione di riscoprire quanto il fare del bene sia una fonte autentica di felicità.

«Le parole ascoltate in questi giorni - ha dichiarato Michele Casalini - ci hanno ricordato che la memoria non è soltanto un esercizio legato al passato, ma un impegno vivo, che si rinnova attraverso i gesti, le persone e le storie condivise. Con grande gioia, nostra e sua, abbiamo accolto la visita di una storica patronessa, Carla Foglietta, che per ben trent’anni ha svolto il suo prezioso lavoro dietro questa scrivania. Un lungo percorso fatto di dedizione, impegno, serietà e, soprattutto, amore per la comunità: valori che ancora oggi rappresentano le fondamenta delle nostre attività».

Durante l’incontro sono emersi alcuni aneddoti che raccontano la storia dell’Area 2 della Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento: ricordi, iniziative e momenti che hanno segnato il cammino di tanti volontari. Carla Foglietta ha saputo trasmettere la memoria storica di tradizioni che continuano a vivere nel tempo, come il mercatino e altre iniziative che ancora oggi portiamo avanti con lo stesso spirito di allora.

È stato un momento intenso e ricco di significato, che ha ricordato quanto sia importante custodire la memoria, valorizzare chi ha contribuito a costruirla e continuare, giorno dopo giorno, a operare nel segno della solidarietà e del bene comune.



