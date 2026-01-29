Adottato il Nuovo Piano Strutturale comunale di Castiglione della Pescaia

C'è tempo fino al 29 marzo per le osservazioni

Castiglione della Pescaia: Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha adottato il Nuovo Piano Strutturale comunale. Contestualmente all’adozione del Piano, sono stati adottati anche il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Valutazione di Incidenza.

La deliberazione e tutti gli elaborati del Piano sono depositati in libera visione presso l’Ufficio Tecnico comunale per 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT, Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Parte II, n. 4 di mercoledì 28 gennaio 2026).

Gli atti sono consultabili negli orari di apertura al pubblico, oppure online al seguente link https://directory.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/index.php/s/sMfQ5QEpLYpNjTZ

Entro il 29 marzo 2026, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune di Castiglione della Pescaia, inviandole in forma cartacea oppure tramite PEC all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

La modulistica per la presentazione delle osservazioni e ulteriori informazioni sul procedimento di formazione del Piano Strutturale sono disponibili sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/it/documenti_pubblici/formazione-piano-strutturale-piano-operativo-comunale



