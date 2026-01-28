Visita ufficiale del Governatore Giorgio Odello al Rotary Club di Massa Marittima

Massa Marittima: II 23 gennaio il Rotary Club di Massa Marittima ha ricevuto la visita ufficiale del Governatore del Distretto 2071, Giorgio Odello, accompagnato dalla consorte Daniela Alfano.

Socio del Rotary Club Livorno dal 2002, il Governatore Odello ha ricoperto numerosi incarichi rotariani tra cui Presidente nell'Anno Rotariano 2017-2018, Segretario e Vicepresidente di Club. A livello Distrettuale è stato Segretario, Assistente del Governatore per I ‘Area Tirrenica 3 e Facilitatore Distrettuale.

Durante la pandemia Covid ha organizzato e guidato un gruppo di medici rotariani vaccinatori volontari, eseguendo personalmente oltre 3.300 vaccinazioni. Nel 2023 è stato insignito del prestigioso Service Above Self Award.

In occasione della visita, il Governatore Odello ha incontrato, insieme all'Assistente del Governatore, Barbara Fiorini il Presidente del Club, Patrizia Barbieri e a seguire il Segretario, i membri del Consiglio Direttivo e i Presidenti delle Commissioni che hanno avuto modo di illustrare le relazioni ed i programmi previsti per l'annata rotariana 2025-2026 del Rotary Club di Massa Marittima.

A seguire, il Governatore ha avuto l'incontro con i nuovi soci, condividendo opinioni e obiettivi con loro e con il Presidente del Rotaract di Massa Marittima, Nabil Lamey, apprezzando l'entusiasmo e l'impegno che i giovani del Rotaract mettono nei loro progetti.

Il Presidente Barbieri ha espresso grande soddisfazione dall'incontro avuto con il Governatore Odello, definendolo un momento di grande arricchimento rotariano, sottolineando come il lavoro delle commissioni permetta al Club di operare in modo unitario nella realizzazione di progetti significativi per la comunità. Tra questi, il service "End Polio Now", dedicato alla raccolta fondi e alla sensibilizzazione per l'eradicazione della poliomielite ed Il progetto per la realizzazione del Parco Naturale presso l’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima, con il sostegno di una sovvenzione del Distretto Rotary 2071 – The Rotary Foundation, che lo ha inserito tra i District Grants del Distretto e che è stato inaugurato in occasione della Giornata della Festa degli Alberi con il coinvolgimento delle scuole primarie. Inoltre, sono state citati anche molti altri progetti, tra cui la partecipazione ad un'iniziativa di respiro internazionale sostenuta da un Global Grant.

La serata è proseguita con la conviviale presso il Ristorante Montecristo a Follonica, alla quale, oltre ai soci e alle consorti del Rotary Club di Massa Marittima, erano presenti anche il Presidente del Rotaract, Nabil Lamey, con alcuni soci del Club.

Nel suo intervento, il Governatore ha richiamato l'attenzione sul motto dell'annata rotariana 2025-2026,"Unite for Good", sottolineando come i Club siano la vera linfa del Rotary, con assoluta autonomia amministrativa e ideativa, poiché hanno l'obiettivo fondamentale di aiutare non solo le comunità locali in modo sostenibile e duraturo, ma anche quelle lontane che mai potremo forse incontrare.

"Come dice Baden Powell, fondatore dello scautismo, occorre “buttare il cuore oltre l'ostacolo". “Se tutti noi, al 30 giugno, saremo convinti di averlo fatto, sapremo anche di aver realizzato una bella annata rotariana, facendo tutto il possibile per aiutare gli altri oltre alla nostra comunità. Il Rotary deve essere pronto al cambiamento per stare al passo con una società che evolve. Possiamo farlo perché abbiamo basi solide, e su queste basi continuiamo a muoverci per migliorare la qualità di vita delle persone meno fortunate di noi", ha commentato Odello, invitando i soci a tradurre il principio di "Unite for Good" in azioni concrete e a rafforzare la collaborazione anche tra i Club.

Nel corso della serata, la signora Daniela Alfano ha presentato il service distrettuale dell'annata "Un progetto d'amore", accompagnato dalla proiezione di un breve filmato, dedicato al sostegno di Casa Papa

Francesco, la casa-famiglia di Quercianella (LI) che ospita bambini da 0 a 16anni sottoposti a tutela dell'Autorità Giudiziaria Toscana.

Grazie al supporto dei Rotary Club della Toscana, il progetto contribuirà all'arredamento e alla realizzazione delle strutture interne dei nuovi locali.

Durante la serata il Governatore, su iniziativa del Presidente Patrizia Barbieri, ha consegnato il Paul Harris ad Anna Montemaggi, Past President, quale massima onorificenza che il Rotary Club di Massa Marittima conferisce ai Past President per l'impegno e il servizio reso nell'annata precedente.

Nel pomeriggio, prima della conviviale, la consorte del Governatore, Daniela Alfano, insieme a Eleonora, Elisa e Serena, consorti dei soci Righi, Savona e Santini, ha visitato la Chiesa di Sant'Agostino ed il suo chiostro, simboli della storia e cultura cittadina. Durante la conviviale, la signora Daniela ha ringraziato le signore per il piacevole pomeriggio trascorso insieme, all'insegna di amicizia e condivisione.

Nel corso della serata conviviale si è svolto anche il consueto e gradito scambio di doni tra il Governatore, la consorte e il Presidente del Club Patrizia Barbieri.