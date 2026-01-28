Prossimo appuntamento giovedì 29 gennaio al Carducci con ospite Francesca Sabatini

Grosseto: Torna Aperit-Iva il format di Fenap Confesercenti Grosseto creato da Marco Di Giacopo e Guido Chelli. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 29 gennaio alle 18.30 al caﬀè Carducci con ospite Francesca Sabatini, giornalista, consulente in comunicazione e branding e fondatrice del progetto Albedo, che sta avviando in Vietnam.

“Aperitiva nasce con l’intento di dare una veste diversa sia alle iniziative che facciamo come organizzazione di categoria sia di uscire dai parametri classici che riguardano le professioni - commenta Marco Di Giacopo (foto 1) -. Un format nuovo per professioni diverse. Guido e la figura giusta perché riesce a intercettare tante persone che vivono diversi generi di professionalità”.





Tra le linee anche la volontà di proporre un format dedicato alle professionalità ma sdoganato dalla tipica idea di imprenditore della realtà associativa, con uno stile comunicativo leggero, divertente e con la finalità di creare network all’interno degli eventi stessi.

“Aperit-Iva - aggiunge Guido Chelli (foto 2) - si è modellata dopo questo incontro e credo che abbiamo anche trovato il filo narrativo: non avere troppe aspettative e creare eﬀetto sorpresa ad ogni appuntamento così da invogliare le persone a venire all’evento. Grazie agli incontri e le persone che hanno finora preso parte agli appuntamenti abbiamo una linea definita: tutte persone che nonostante abbiano professionalità già collaudata trova estro in quella professione emerge e di cui vediamo il potenziale emergente dalla stessa professione”.



