L’appello di Artemare Club: porti sostenibili e banchine elettrificate per tutelare ambiente e cittadini

Una vera Capitale del Mare, se dotata di uno o più porti, deve necessariamente prevedere banchine attrezzate per l’ormeggio delle navi con sistema Shore Power.

Porto Santo Stefano: È questo l’appello lanciato da Artemare Club alle autorità competenti del Dipartimento per le Politiche del Mare del Governo, nell’ambito del provvedimento firmato dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministero dell’Economia.

Il provvedimento mira a promuovere una maggiore conoscenza dell’ambiente marino, la tutela della biodiversità, l’uso responsabile delle risorse e lo sviluppo dell’economia blu. È rivolto ai circa 645 comuni costieri italiani, chiamati a concorrere per l’assegnazione del titolo di “Capitale del Mare” e dei relativi finanziamenti previsti per il 2026.

«Una vera Capitale del Mare deve dimostrare rispetto per l’ambiente e per i cittadini che vivono a ridosso dei porti», sottolinea Artemare Club, indicando nello Shore Power uno strumento imprescindibile. Come spiega il comandante Daniel Busetto, lo Shore Power — noto anche come Cold Ironing — è una tecnologia che consente alle navi ormeggiate di spegnere i motori diesel e alimentarsi direttamente con energia elettrica da terra.

Grazie a questo sistema, le navi possono soddisfare tutte le esigenze di bordo durante la sosta in porto — illuminazione, pompe, comunicazioni, refrigerazione e cucine — senza ricorrere ai motori ausiliari. Il risultato è una drastica riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico nelle aree portuali, con benefici diretti sulla qualità dell’aria e della vita degli abitanti delle zone limitrofe.

L’Unione Europea ha da tempo stabilito che i porti del continente debbano dotarsi di infrastrutture per l’elettrificazione a terra, promuovendo pratiche di navigazione più sostenibili. Una direzione che affonda le radici nella storia della navigazione, già ai tempi delle navi a carbone, e che oggi rappresenta uno standard consolidato in molti porti del mondo.

In Toscana, intanto, procedono a ritmo sostenuto i lavori per l’installazione dei sistemi di Cold Ironing nei porti di Livorno, Piombino e Portoferraio, finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il relativo Fondo complementare. Un esempio concreto di come sostenibilità ambientale e sviluppo portuale possano andare di pari passo.