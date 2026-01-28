Giovani, territorio e turismo: Castiglione della Pescaia apre la sfida del futuro

Dalla voce dei giovani alle analisi degli esperti Santinato e Giaccardi, l’incontro promosso da L’Alternativa mette in luce criticità, potenzialità e l’urgenza di un nuovo modello di crescita sostenibile per l’intero territorio.

Castiglione della Pescaia: Venerdì 23 gennaio, alle ore 17:30, presso l’Auditorium delle Scuole Medie di Castiglione della Pescaia, si è svolto il convegno “LEADING GENERATION – Il futuro del territorio”, organizzato dalla lista civica L’Alternativa.

A coordinare l’incontro è stata Simona Tozzi, operatrice del turismo con oltre vent’anni di esperienza, già attiva in Confindustria e Federalberghi, speaker per eventi di rilievo nazionale come BTO e BTM, ex direttrice dell’Hotel Airone e oggi General Manager del glamping Tresort, unico 5 Girasoli della provincia. Con il supporto dei consiglieri dell’Alternativa, Aldo Iavarone e Ianetta Giannotti, Tozzi ha guidato un confronto aperto sul futuro turistico e territoriale di Castiglione della Pescaia e dell’intera Maremma.

Ospiti d’eccezione della serata: Giuseppe Giaccardi, CEO dello Studio Giaccardi & Associati, realtà specializzata in consulenza strategica, economica e sociale per lo sviluppo territoriale e turistico, e Marco Antonioli suo collaboratore.

Nel precedente incontro aveva partecipato anche Mauro Santinato, CEO di Teamwork, del DEMO Hotel e del MODE Hotel.

Durante il convegno, il pubblico ha partecipato con grande coinvolgimento. Particolarmente significativi sono stati gli interventi di diversi giovani lavoratori stagionali, che hanno raccontato esperienze dirette, criticità e punti di vista spesso diversi da quelli degli operatori più esperti. La loro testimonianza ha portato una ventata di sincerità e freschezza, mettendo in luce aspetti del lavoro turistico che raramente trovano spazio nel dibattito pubblico.

Hanno preso la parola anche studenti dell’Istituto Alberghiero, che con coraggio si sono esposti davanti a professionisti e sconosciuti, contribuendo con riflessioni sincere sul bisogno di cambiamento e sulla difficoltà di un territorio che “vive di turismo” ma del quale spesso non si parla in termini strutturali.

Altrettanto rilevanti gli interventi provenienti dalle frazioni di Castiglione della Pescaia, dove i residenti hanno denunciato l’impossibilità di far vivere davvero i borghi per la mancanza di servizi essenziali: assenza di Wi-Fi, luoghi di aggregazione, informazioni turistiche, servizi commerciali, oltre a collegamenti limitati. Un quadro che ostacola qualsiasi tipo di sviluppo coerente con il tanto citato “turismo dei borghi”.

La lista civica L’Alternativa ritiene fondamentale continuare a raccogliere problemi reali, proposte concrete e idee innovative per costruire, insieme a esperti del settore, un piano di sviluppo sostenibile capace di dare a Castiglione della Pescaia il posizionamento che merita nel panorama turistico internazionale. Non un modello copia-incolla di realtà completamente diverse – come Rimini o Riccione – ma un percorso costruito sull’autenticità e sulle potenzialità del territorio stesso.

Proprio Rimini è stata citata da Santinato come esempio emblematico della crisi turistica nazionale: 59 alberghi in vendita per un valore complessivo di 47 milioni di euro, a testimonianza di un sistema in sofferenza profonda.

In sinergia con Giaccardi, è già in fase di valutazione un altro incontro. L’invito rivolto a cittadini e operatori turistici è quello di partecipare attivamente, condividere il malcontento diffuso e contribuire alla costruzione di una strategia che permetta al territorio di crescere in modo sostenibile, con un’accoglienza unica e realmente partecipata. L’obiettivo è creare una mentalità in cui “fare turismo” non significhi subirlo, ma viverlo con consapevolezza e responsabilità.

La comunità castiglionese ha oggi l’opportunità di scrivere insieme un vero e proprio “manuale di istruzioni” per lo sviluppo turistico locale, superando l’attuale immobilismo che rischia di erodere lentamente – ma inesorabilmente – il valore del nostro straordinario territorio.