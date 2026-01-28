Formimpresa – Confartigianato Imprese Grosseto: prorogata al 15 febbraio la scadenza per i corsi gratuiti nel turismo

Grosseto: Formimpresa, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto, proroga al 15 febbraio la scadenza per le iscrizioni a due corsi gratuiti di alta formazione nel settore del turismo e della promozione del territorio, in partenza nei prossimi mesi.

I percorsi, della durata di 600 ore, sono finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027 e inseriti nel progetto Giovanisì, con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali in uno dei settori strategici per l’economia della provincia di Grosseto.

Il primo corso è dedicato alla figura di Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio (livello 4 EQF). Il percorso forma professionisti in grado di analizzare il territorio, costruire proposte turistiche integrate, sviluppare strategie di marketing e promozione, con un’importante fase di stage in azienda.

Il secondo corso è rivolto al profilo di Tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del personale di ricevimento (livello 4 EQF). Una figura centrale per le strutture ricettive, con competenze che spaziano dall’accoglienza alla gestione del cliente, dall’organizzazione del front office all’utilizzo degli strumenti digitali per il turismo, anche in questo caso con stage finale.

Entrambi i corsi sono completamente gratuiti, rivolti a persone disoccupate o inattive, prevedono indennità di frequenza e rimborsi spese secondo quanto stabilito dal bando e si svolgeranno presso la sede di Formimpresa a Grosseto, in via Monte Rosa.

La proroga della scadenza al 15 febbraio rappresenta un’ulteriore opportunità per chi desidera acquisire competenze concrete e spendibili nel mercato del lavoro, in un settore in continua evoluzione e fortemente legato allo sviluppo del territorio.

Informazioni e iscrizioni

Formimpresa – Confartigianato Imprese Grosseto

Via Monte Rosa 26 – Grosseto

Tel. 0564 419640 / 0564 419650

formimpresa@artigianigr.it

www.formimpresa.net



