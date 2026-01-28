Follonica non dimentica: il sacrificio degli internati al centro del Giorno della Memoria

Follonica: Martedì 27 gennaio la città si è stretta attorno alla memoria dei militari follonichesi che, dopo l'8 settembre 1943, scelsero la via della Resistenza rifiutando l’arruolamento nelle file nazifasciste. La commemorazione, svoltasi davanti al Palazzo Comunale, è stata organizzata dall'ANPI Sezione 'V. Ranieri' in collaborazione con il Comune di Follonica e l’ISGREC.

L'evento ha visto la partecipazione di figure chiave delle istituzioni e della cultura storica locale.

Matteo Buoncristiani, Sindaco di Follonica, ha portato il saluto dell’Amministrazione insieme a Stefania Turini, assessore alla Cultura, e ha ringraziato gli studenti per la loro partecipazione.

Laura Ticciati, Vice Presidente dell’ANPI 'V. Ranieri' di Follonica, ha ricordato il valore della scelta partigiana degli internati. "Oggi ricordiamo i cittadini di Follonica- afferma Laura Ticciati - che vissero l’inferno dei campi di concentramento non per un destino inevitabile, ma per una precisa scelta morale. Posti davanti al bivio tra la libertà complice e la schiavitù dignitosa, scelsero la seconda. Quello degli Internati Militari è stato un 'NO' silenzioso che ha gettato le basi della nostra Costituzione e della nostra democrazia."

Ilaria Cansella, Direttrice dell’ISGREC (Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea), ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle scuole in eventi del genere, volti a conservare e preservare la memoria storica.

Oltre alla presenza di assessori e consiglieri comunali, la mattinata è stata animata dagli studenti della classe 3B Arrigo Bugiani dell’Istituto Leopoldo II di Lorena. I ragazzi, attraverso le parole di Liliana Segre e Primo Levi, hanno sottolineato l’importanza delle nuove generazioni per non dimenticare l’orrore del passato.

In particolar modo, ha lasciato il segno un’affermazione della senatrice Liliana Segre: "Scegliete sempre di non essere indifferenti: l’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È il buio che permette al male di agire indisturbato".

A conclusione di questa giornata, è apparso evidente che "in un mondo dove la guerra torna a essere uno scenario possibile, la scelta di chi rifiutò di farsi carnefice risuona più forte che mai. Non fu un destino subito, ma una scelta di libertà: onorare la loro memoria oggi significa agire perché la democrazia non è conquistata per sempre, ma dipende solo da noi".