Sportello del Cittadino CRI: un aiuto concreto per affrontare le difficoltà informatiche

L’informatica evolve rapidamente e, a volte, restare al passo può essere complicato. Ma non c’è motivo di sentirsi soli: la Croce Rossa Italiana è vicina ai cittadini che hanno bisogno di un supporto concreto.

Orbetello: Lo Sportello del Cittadino della CRI, situato in via Gioberti 18 a Orbetello, con accesso diretto, è aperto ogni lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,00 e offre un prezioso servizio di supporto informatico gratuito. I volontari, insieme alla dottoressa Cristina Casalini, che coordina l’attività, sono a disposizione di cittadini, pensionati e anziani per numerose esigenze pratiche, tra cui: prenotazione di visite specialistiche, ritiro referti di laboratorio, prenotazione analisi, supporto per l’attivazione della tessera sanitaria, assistenza per la richiesta di attivazione del domicilio sanitario, cambio del medico di base.

L’accesso è libero e senza prenotazione nei due pomeriggi indicati.

Il servizio, promosso dall’Ufficio di Presidenza del Comitato CRI della Costa d’Argento, è curato e coordinato dalla volontaria dottoressa Cristina Casalini.

Un’iniziativa pensata per aiutare tutti i cittadini a orientarsi nel mondo digitale, grazie alla competenza e alla disponibilità che da sempre contraddistinguono la Croce Rossa Italiana.