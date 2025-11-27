Gran finale ai Concerti del Granduca

Un concerto di spessore conclude un’intensa stagione di oltre venti concerti sul territorio. Continua l’allettante proposta della “Cena con gli Artisti”

Grosseto: Attesissimo evento conclusivo dei Concerti del Granduca e del 35° Festival Music & Wine quello proposto domenica 30 novembre prossimo alle 17,30 quando sul palco della Sala Azzurra dell’Hotel Granduca di Grosseto salirà il rinomato Duo Maddonni formato da Flavio Maddonni al violino e Antonino Maddonni alla chitarra con un programma accattivante che guiderà la fantasia degli ascoltatori dal porto di Genova fino al golfo di Napoli per poi approdare a quello di Buenos Aires in Argentina. Un formidabile duo dalla carriera ultradecennale, quello dei fratelli Maddonni, unito ad un programma piacevolmente interessante saranno quindi gli elementi che renderanno anche l’ultimo dei concerti 2025 del Festival sicuramente da non perdere. Il programma avrà infatti idealmente inizio dal porto di Genova nei pressi del quale nel 1782 nacque il grande violinista e compositore italiano Niccolò Paganini che sarà il protagonista del famoso “Centone di Sonate” con il quale il duo aprirà il concerto.

Seguirà poi una gustosa tappa di questo viaggio immaginario nella musica presso il golfo di Napoli con una interessante selezione che dalle più belle canzoni napoletane arriverà fino a “Tu sì ‘na cosa grande” di Domenico Modugno, per poi concludersi a Buenos Aires con un omaggio al tango di Astor Piazzolla, dopo una rapidissima incursione nell’Europa dell’Est con le celeberrime Danze Popolari Rumene di Bela Bartok. Venendo ai musicisti, Flavio Maddonni si è diplomato in violino e viola presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, perfezionandosi poi fra gli altri anche con Piero Farulli alla prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole. Oltre alla sua collaborazione con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, svolge un’intensa attività cameristica e solistica in diverse formazioni con le quali si è esibito in Italia e in molti paesi del mondo. E’ docente presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.

Non è certamente da meno il fratello Antonino Maddonni, chitarrista eclettico, compositore e arrangiatore, diplomato in chitarra classica al Conservatorio “N. Piccinni” e perfezionatosi successivamente con alcuni fra i più grandi maestri della scena internazionale presso l’Accademia Chigiana di Siena. Vincitore di numerosi primi premi in concorsi chitarristici e cameristici nazionali ed internazionali ha pubblicato diverse incisioni discografiche. E’ docente titolare di chitarra presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli (BA). Con il concerto del 30 novembre si chiude in bellezza la lunga stagione musicale degli “Amici del Quartetto”, sotto l’instancabile guida artistica del maestro Giovanni Lanzini, che con oltre venti eventi da gennaio scorso fino ad oggi è riuscita a portare musica di altissimo livello non solo in città ma anche in quasi tutto il territorio provinciale. Anche l’ingresso a questo spettacolo è gratuito ma su prenotazione (chiamare o inviare un Whatsapp al numero 333 9905662 degli Amici del Quartetto o scrivere una email all’indirizzo amiquart@gmail.com) e anche in occasione di quest’ultimo appuntamento il festival propone al pubblico la simpatica “Cena con gli Artisti” presso il ristorante “La Limonaia” dell’hotel Granduca al prezzo speciale di 25 euro a persona.

Il programma completo del Festival può essere scaricato dal sito www.musicwinefestival.it




