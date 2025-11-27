Al Teatro Salvini di Pitigliano il debutto della stagione teatrale Connessioni

La stagione teatrale Connessioni del Teatro Salvini di Pitigliano prende ufficialmente il via venerdì 28 novembre 2025, alle ore 21, con lo spettacolo Non si fa così, interpretato da Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace, prodotto da Argot Produzioni.

Pitigliano: Il testo è scritto da Audrey Schebat, con traduzione di Virginia Acqua e regia di Francesco Zecca. Al centro della storia c’è la relazione tra Francesca, pianista di fama internazionale, e suo marito Giulio: una coppia apparentemente solida, la cui stabilità viene incrinata dalla scoperta di un comportamento inaspettato che mette in discussione certezze e sentimenti. Un racconto che alterna intensità ed elementi di leggerezza, capace di affrontare il tema della fragilità dei rapporti con profondità e ritmo teatrale.

La stagione Connessioni è promossa con il contributo economico del Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini APS, ed è organizzata da AdArte Spettacoli, diretta da Lorenzo Luzzetti. Il cartellone propone cinque appuntamenti, da novembre a marzo, con artisti e spettacoli di rilievo nazionale.

CAMPAGNA ABBONAMENTI E BIGLIETTERIA

Biglietteria del Teatro Salvini (Piazza Garibaldi 17) mercoledì 10:30–12:30 e venerdì 15:30–17:30.

Online dall’8 novembre 2025 su salvini.adarte.18tickets.it.

Abbonamento 5 spettacoli:

Platea (settore A): intero €60 – ridotto €50

Galleria (settore B): intero €50 – ridotto €40

Biglietti singoli in prevendita online e alla biglietteria del teatro Salvini.

Platea: intero €15 – ridotto €12

Galleria: intero €12 – ridotto €10

Riduzioni per under 25 e over 65.

Apertura biglietteria Teatro Salvini:

da una settimana prima degli spettacoli

(Mercoledì ore 10:30–12:30; Venerdì ore 15:30–17:30; il giorno prima 15:30–17:30; il giorno dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio).

Info e prenotazioni: 350 038 26 85



