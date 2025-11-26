Tre nuovi progetti per legalità, cultura e sport nelle Colline Metallifere grazie ai finanziamenti della Regione Toscana

L’annuncio dei sindaci di Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada
Grosseto: Tre interventi strategici per rafforzare legalità, inclusione, benessere e partecipazione attiva nelle Colline Metallifere stanno per partire grazie ai finanziamenti della Regione Toscana nell’ambito del Programma FSE+ 2021–2027. Si tratta di progetti che mettono al centro le persone e le comunità, con azioni diffuse nei Comuni di Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada.
Queste iniziative rientrano nel quadro della Strategia Regionale per le Aree Interne, lo strumento con cui la Toscana sostiene i territori più periferici garantendo servizi, nuove opportunità e interventi mirati allo sviluppo sociale e comunitario.
Coltivare la legalità: Territori che crescono
Finanziamento: 60.000 euro – area coordinata dai Comuni
Il progetto rafforza la cultura della legalità attraverso un ampio programma educativo e partecipativo:
attività nelle scuole dell’intera area;
incontri pubblici e testimonianze dirette;
laboratori e percorsi formativi;
potenziamento dell’Osservatorio della Legalità.
«La legalità si costruisce attraverso conoscenza, ascolto e consapevolezza», affermano i sindaci. «Questo intervento dà strumenti concreti a giovani, famiglie e comunità per rendere il territorio più giusto e responsabile».
Il benessere culturale delle comunità
Finanziamento: 150.000 euro – Comune capofila: Massa Marittima
Un progetto che trasforma la cultura in un motore di welfare e partecipazione.
Gli interventi previsti includono:
la figura del “facilitatore nella Casa di comunità”;
un “luogo della comunità” in ogni Comune;
educativa di strada e servizi mobili per raggiungere anche le zone più periferiche.
«La cultura diventa spazio di cura, relazione e inclusione quando è accessibile e vicina alle persone», sottolineano i sindaci. «Questo progetto apre nuove porte a chi rischia di rimanere ai margini».
Inclusione e benessere nelle Colline Metallifere
Finanziamento: 200.000 euro – Comune capofila: Gavorrano
Il terzo intervento utilizza lo sport come strumento di crescita personale, relazionale ed educativa.
Prevede:
attività inclusive e gruppi misti;
eventi sportivi aperti a tutta la cittadinanza;
trasporto assistito;
percorsi di movimento nella natura.
«Lo sport unisce, motiva e restituisce fiducia», dichiarano i sindaci. «È fondamentale che tutte le persone, anche nelle aree più distanti, abbiano accesso alle stesse opportunità».
Un passo avanti per comunità più forti e inclusive
I tre progetti, complementari e integrati tra loro, rafforzano la coesione sociale delle Colline Metallifere e offrono nuove possibilità a giovani, famiglie, persone con fragilità e a tutte le realtà che animano la vita dei Comuni. Grazie al sostegno della Regione Toscana e alla collaborazione tra amministrazioni comunali, scuole, associazioni ed enti del terzo settore, le Colline Metallifere compiono un ulteriore passo verso un modello di sviluppo fondato su partecipazione, prevenzione sociale e benessere diffuso.