Natale 2025: Ovs e Save the Children anche quest'anno insieme per il Christmas Jumper Day

Grazie alla vendita del Christmas Jumper, disponibile negli store OVS e su ovs.it, OVS contribuirà a sostenere i progetti del Fondo Emergenze di Save the Children, per portare aiuto e protezione a bambine e bambini colpiti da guerre, crisi economiche e catastrofi naturali, come nella crisi umanitaria di Gaza.

Nel 15° anno di partnership con Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, OVS rinnova il proprio sostegno a favore dell'infanzia con una nuova edizione del Christmas Jumper Day.

Giunto alla decima edizione in Italia, il Christmas Jumper Day è una tradizione nata nei Paesi anglosassoni che invita a indossare un maglione natalizio come gesto di solidarietà.

L’appuntamento di quest’anno è per l'11 dicembre, quando OVS e Save the Children inviteranno tutti a fare “Qualcosa di Grande, per chi è ancora Piccolo”, scegliendo lo speciale maglione natalizio solidale per sé o per i propri cari.

Il maglione sarà disponibile dal 26 novembre nei negozi OVS e su ovs.it, in versione adulto, bambino e baby (9–36 mesi).

Come nelle precedenti edizioni, OVS conferma il proprio impegno solidale: il 10% del ricavato della vendita dei maglioni sarà destinato al Fondo Emergenze per i Bambini di Save the Children, che consente all’Organizzazione di intervenire tempestivamente per portare aiuto e protezione a bambine e bambini colpiti da crisi economiche, catastrofi naturali e conflitti, come nella crisi umanitaria di Gaza, dove migliaia di bambini hanno perso la vita e molti altri vivono ancora senza accesso ad acqua, cibo e cure mediche.

Fino al 6 gennaio, presso le casse degli store OVS, sarà inoltre attiva una raccolta fondi a sostegno dei progetti di Save the Children.

Le foto del Christmas Jumper disegnato da OVS in esclusiva per Save the Children sono disponibili qui: https://drive.google.com/drive/folders/1pNUcciy-AXGDGRkXyBF4jZdKZ3fpwr8S?usp=drive_link